(M)Indoorcup 2021 am 11. Dezember

Am Samstag, dem 11.12.2021, findet der (M)Indoorcup als Hybrid-Veranstaltung statt. Die Rennen werden über „Homerace“ der niederländischen Firma „Timeteam“ gefahren. So können alle vom eigenen Bootshaus oder von der eigenen Sporthalle aus an dem Wettkampf teilnehmen. Parallel zu den Rennen wird es einen Livestream der Veranstaltung geben, damit „Ergocup-Flair“ entsteht.

Im Rahmen dieses Wettkampfs werden auch Rennen des „Deutschen Schüler-Ergo-Cups“ ausgetragen. Die Veranstaltung wird vom Schüler-Ruder-Verband Niedersachsen und vom Bund Deutscher Schülerruderer finanziell gefördert. Meldeschluss ist der 01.12.2021 um 18.00 Uhr. Die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer*innen. Die Ausschreibung kann hier heruntergeladen werden.