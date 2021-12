Vor kurzem hat der Weltverband worldrowing wegen der aktuellen pandemischen Lage beschlossen, die Ergo-Weltmeisterschaft als reines virtuelles Event auszutragen. Unbetroffen von dieser Entscheidung sind die weiteren nationalen Indoor-Meisterschaften, die im nächsten Jahr in Hamburg und zeitgleich zur WM stattfinden sollen. Geplant ist, dass die deutschen Ruderergometer-Meisterschaften, die Hochschulmeisterschaften im Ergometerrudern, der DRJ-Talentecup, die Invictus-Rennen und zahlreiche weitere Challenges am Samstag, den 26.02.2022 in Präsenz in Hamburg ausgetragen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich für die WRICH zu qualifizieren. Bei einer Qualifikation besteht die Möglichkeit, in der Halle auf dafür zur Verfügung gestellten Ergometern die Rennen der WRICH zu fahren.

Der derzeitige Stand der Planung ist jedoch nach wie vor in Abhängigkeit des weiteren Pandemieverlaufs zu betrachten. Sollten es die Infektionszahlen und die Verordnungen bis Ende Februar allerdings ermöglichen, wird das Ergometer-Event stattfinden. Weitere Infos sowie Ankündigungen zu einem nationalen Meldeportal erfahrt ihr hier über rudern.de.