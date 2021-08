Seit Mittwoch sind die Paralympischen Spiele in Tokio in vollem Gange. Die Para Ruderer mussten sich noch bis zum heutigen Freitag gedulden. Punkt 09.30 Uhr Ortszeit sprang die Ampel im Sea Forest Waterway zum ersten Mal auf grün. Gegen- und Seitenwind sorgten heute für nicht ganz einfache Bedingungen.

Bereits im zweiten Rennen des Tages war auch schon das erste von zwei deutschen Booten am Start. Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC) feierte ihr Debüt bei den Paralympischen Spielen im PR1 W1x. Die Hamburgerin hat sich das Ziel A-Finale gesetzt. Um dieses direkt zu erreichen, wäre ein Sieg im heutigen Vorlauf nötig. Ihre größte Konkurrentin um das einzige Finalticket war die Israelin Moran Samuel. Und die legte heute auch gut vor. Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Moran den Vorlauf. Sylvia Pille-Steppat erwischte heute leider nicht den besten Start. „Ich bin leider am Start blöd hängengeblieben und dann auch noch gegen die Bojenkette gedrückt worden. Das hat mich etwas durcheinandergebracht“, erklärt Pille-Steppat, die dann aber noch gut in ihren Rhythmus gefunden hat. Um wichtige Körner für den Hoffnungslauf zu sparen, hat die Hamburgerin aber gar nicht erst um den zweiten Platz gekämpft. Der ging an die Ukrainerin Anna Sheremet, Pille- Steppat wurde Dritte. „Ich bin erstmal ganz zufrieden. Es waren heute nicht ganz so einfachere Bedingungen mit dem Gegen- und Seitenwind. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ich morgen dann mindestens Zweite werde und dann im A-Finale stehe“, so Pille-Steppat nach dem Rennen.

Direkt im Anschluss ging Paralympic-Neuling Marcus Klemp (Offenbacher RG Undine) im PR1 M1x ins Rennen. Die Rennstrategie war klar – „Entweder Sieg oder Körner für den Hoffnungslauf sparen“, so Klemp, der sich für zweites entschied. Beim Sieg des Brasilianers Rene Campos Pereira erwischte Klemp ebenfalls nicht den besten Start und verlor schon früh den Anschluss an die Spitze. Am Ende wurde er Fünfter. „Ich hätte heute gerne etwas länger und enger den Anschluss zum Feld gehalten. Insbesondere mit meinem Start bin ich nicht zufrieden“, erklärt der 39-Jährige.

Morgen stehen die Hoffnungsläufe an

Viel Zeit für die Regeneration bleibt den beiden nicht. Bereits morgen stehen die Hoffnungsläufe an. Sylvia Pille-Steppat geht um 02.30 Uhr deutscher Zeit ins Rennen, Marcus Klemp startet um 03.10 Uhr deutscher Zeit.

Alle Ergebnisse findet ihr auch hier.