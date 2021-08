Am 2. Tag der paralympischen Ruderregatta standen die Hoffnungsläufe auf dem Programm. Bei deutlich besseren Bedingungen als gestern – es wehte zwar immer noch ein leichter Seiten/Gegenwind, aber es war besser zu rudern als am Vortag – waren die Zeiten heute deutlich schneller. Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC) ist bei ihren ersten Paralympischen Spielen ins A-Finale eingezogen. Für Marcus Klemp (Offenbacher RG Undine) hingegen hat es ganz knapp nicht gereicht, er startet im B-Finale.

Hoffnungslauf im PR1 W1x wurde neu gesetzt

Im Frauen Para-Einer-Feld gab es nach dem gestrigen Rennen eine Ergebnisänderung, nachdem bei Vorlaufsiegerin Moran Samuel eine Unstimmigkeit bei der Sitzeinstellung aufgefallen war, die so nicht zulässig ist. Deswegen wurde die Israelin auf den sechsten Rang zurückversetzt und die Ukrainerin Anna Sheremet nachträglich als Siegerin eingetragen. Somit wurden die Hoffnungsläufen neu gesetzt und Moran musste nachsitzen. Für Sylvia Pille-Steppat wuchs damit der Druck, denn die Isarelin war schon im Vorlauf nicht zu schlagen, somit musste die Deutsche auf jeden Fall Zweite werden, um in das große Finale einzuziehen. Und das gelang ihr eindrucksvoll. Nach dem Fehler am Start gestern lief es heute deutlich besser bei der Hamburgerin. „Ich habe aus dem Fehler gestern gelernt und bin auch deutlich besser ins Rennen gekommen. Dann konnte ich auch meine Zwischenspurts wie geplant fahren“, erklärt Pille-Steppat. Hinter der Deutschen gab die Koreanerin auch richtig Gas. „Das war für mich ein guter Anreiz, davor zu bleiben und den Abstand zu halten bzw zu vergrößern“, so die Athletin von Charlotte Hebbelmann und ergänzt. „Jetzt freue ich mich total auf das Finale morgen, mal schauen was geht.“ Gold und Silber werden die Israelin und die Norwegerin unter sich ausmachen. Aber dahinter kämpfen mit Sylvia, der Ukrainerin und Französin gleich drei Athletin um Bronze.

Deutscher Rekord für Marcus Klemp

Trotz eines starken Rennens mit persönlicher Bestzeit (09:40,05 Min) und neuem deutschen Rekord hat es für Marcus Klemp als Dritter seines Hoffnungslaufes nicht für das große Finale gereicht. Der 39-Jährige kam heute viel besser ins Rennen, konnte aber mit dem Australier und dem Israeli nicht ganz mithalten. Am Ende fehlten Klemp knapp 12 Sekunden auf Rang zwei und das Finale. „Die Chance heute war da, ins Finale einzuziehen. Im Vergleich zu gestern hat die Vorbereitung und mein Start auch viel besser geklappt. Leider konnte ich dann nicht mit der Spitze mithalten. Aber mit persönlicher Bestzeit und deutschem Rekord bin ich nicht unzufrieden. Morgen geht es im B-Finale um einen für mich würdigen Abschluss dieser Regatta“, so Klemp.

Das A-Finale im PR1W1x startet um 03.50 Uhr deutscher Zeit, das B-Finale im PR1 M1x wird um 02.50 Uhr deutsche Zeit ins Rennen geschickt. Wir wünschen Sylvia und Marcus viel Erfolg.

