Quelle: worldrowing

Die Regatta begann bei herrlichen Bedingungen am Donnerstagmorgen in Gavirate zur Finalen-Paralympischen-Qualifikationsregatta. Das Wasser war flach und die Sonne schien bei milden Temperaturen.

PR1 Männer-Einer (PR1M1x) - Vorlauf

Im ersten Lauf der Herren-Einer war es der Pole Jaroslaw Kailing, der zusammen mit dem Argentinier Alejandro Magno Vera an den Start ging. Kailing wurde Achter bei den Ruder-Weltmeisterschaften 2019 und kommt mit viel Erfahrung zu diesem Event. Vera machte weiter Druck hinter ihm, aber Kailing hatte die bessere Bootsgeschwindigkeit. Über die Ziellinie hielt Kailing seinen dominanten Vorsprung und sicherte sich den direkten Einzug ins A-Finale, gefolgt von Argentinien, Frankreich und Kenia.

Vorlauf zwei bestand aus einem Vier-Boote-Duell zwischen Ungarn, Deutschland, Italien und dem Sudan. Mit nur einem Platz direkt im A-Finale, war es ein schneller Start von Marcus Klemp aus Deutschland und Zsolt Peto aus Ungarn. Die beiden Athleten sind schon oft gegeneinander angetreten und kannten die Strategie des jeweils anderen. Klemp versuchte, den schnellen Sprint von Peto abzuwehren, indem er sich früh in Führung setzte. Doch Lokalmatador Massimo Spolon hatte ein Wörtchen mitzureden. Er setzte sich in der Mitte des Rennens ab und zog an Peto vorbei. Im Ziel war es Deutschland vor Italien, gefolgt von Ungarn und dem Sudan.

A-Finale qualifiziert: Polen, Deutschland

PR2 Mixed Doppelzweier (PR2Mix2x) - Vorläufe

Im ersten Lauf erwischte Kanada einen langsamen, aber synchronen Start. Italien sprang von der Linie und ging schnell in Führung. Diese beiden Crews bewegten sich gemeinsam durch die Mitte des Rennens, wobei Kanada etwas schlechter abschnitt. Aber der Kampf zwischen diesen beiden Crews setzte sie immer weiter von den hinteren Teams aus Deutschland und Russland ab. Auf dem Weg zum Schlussspurt machte Italien einen Vorstoß, der ihnen den Vorsprung vor Kanada einbrachte. Sie überquerten die Linie als Erste.

Australien legte im Vorlauf zwei einen fulminanten Start hin und erarbeitete sich in den ersten paar Schlägen einen großen Vorsprung. Sowohl Usbekistan als auch Lettland fuhren etwas vorsichtiger los, ruderten aber gut zusammen. Im Mittelteil des Rennens ließ Australien nichts mehr anbrennen. Sie konnten von der Spitze aus kontrollieren und sich den einen Platz direkt für das A-Finale sichern. Dahinter kämpften Usbekistan und Lettland um die Plätze zwei und drei, während Kenia leicht abfiel.

A-Final-Qualifikanten: Italien, Australien

PR3 Mixed Vierer mit Steuermann (PR3Mix4+)

Kanada stellte sein neues Team mit zwei zurückkehrenden Mitgliedern seiner paralympischen Bronzemannschaft von 2016 zusammen, in der Hoffnung, sich für die Paralympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Vom Start weg sahen sie im Vorlauf eins gut aus, aber Brasilien war ihnen dicht auf den Fersen. Die Kanadier versuchten, die brasilianische Herausforderung in der Mitte des Rennens abzuschütteln, indem sie etwas tiefer und länger fuhren. Im Sprint hatte Kanada den Vorteil und Brasiliens Vorstoß war nicht genug. Kanada sicherte sich den einen Platz im A-Finale.

Vorlauf zwei war ein sehr enges Rennen zwischen den Spitzenreitern Deutschland und Spanien. Beide hatten Bucket-Riggs und gingen gemeinsam von der Startlinie. Sie fuhren die meiste Zeit des Rennens Bug-Ball gegen Bug-Ball, bis Deutschland auf den dritten 500 Metern einen Vorstoß machte. Im Sprint trieb die spanische Steuermannsfrau ihre Mannschaft verzweifelt an, aber es reichte nicht. Deutschland sicherte sich den einen Platz im A-Finale. Über die Ziellinie ging es dann vor Spanien, Japan und Mexiko.

A-Finale qualifiziert: Kanada, Deutschland

Ausblick auf den heutigen Renntag

Heute ab 10:10 startet Marcus Klemp im Einer um das Ticket für Tokio. Um 10:20 geht es direkt weiter mit Sedlmayer/Reimann im PR2Mix2X, gefolgt vom PR3Mix4+ um 10:30. Der Deutsche Ruderverband wünscht viel Erfolg.