Am Samstag, den 6. Februar 2020 traf sich das Fachressort Wanderrudern & Breitensport, unter der Leitung des Ressortvorsitzenden Rainer Engelmann, erstmalig in digitaler Form mit den Vertretern der Landesruderverbänden.

Auffallende Gemeinsamkeit in den Berichten aus dem Fachressort und der Länder ist der situationsbedingte Ausfall einer Vielzahl wanderruderischer Veranstaltungen im vergangenen Jahr gewesen. Betroffen waren unter anderem Wanderfahrten, Landes-/DRV-Wanderrudertreffen oder Lehrgänge. Nach kurzer Beratung waren sich die Teilnehmer einig, dass auch 2021 keine 100%ige Planungssicherheit gegeben ist und sich alle Veranstalter und Ausrichter regelmäßig über die aktuellen Coronaverordnungen der Länder und der Kommunen bzw. Kreise informieren müssen.

Unter den 22 Teilnehmern waren neben DRV-Generalsekretär, Jens Hundertmark, und Fachressortleiter Ruderreviere, Umwelt & Technik, Michael Stoffels, auch die beiden neuen Fachressortmitglieder Silke Hohagen und Wolfdietrich Jacobs, die sich und ihre Aufgaben im Fachressort vorstellten.



Wolfdietrich Jacobs kümmert sich um das Thema Langstrecken- und Marathonregatten. Diese Veranstaltungen erfreuen sich sowohl in Deutschland als auch in den Nachbarländern großer Beliebtheit. Entsprechende Termine werden nun im ersten Schritt über rudern.de gesammelt und veröffentlicht.

Silke Hohagen wird sich schwerpunktmäßig um die Themen Gesundheitssport und Prävention innerhalb des Fachressorts kümmern. Ein erster Lehrgang zu diesem Thema wird am 13. und 14. August 2021 in Stralsund parallel zum Coastal Camp 2021 stattfinden. Weitere Lehrgänge sind in Planung.

Michael Stoffels berichtet über die aktuellen Projekte an denen das Fachressort Ruderreviere, Umwelt & Technik beteiligt ist. Er betont, dass eine solide Datengrundlage aus dem Bereich Wanderrudern & Breitensport immens wichtig ist und als Diskussionsgrundlage des Verbandes für die Interessenswahrnehmung nach außen nach innen dient. Stoffels ruft die Vereine dazu auf, trotz des für 2020 nicht ausgeschriebenen Wanderruderpreises, ihre Daten zur Wanderruderstatistik zu erfassen und zu melden. So kann jeder Verein dazu beitragen, dass die Belange des Rudersports gerechtfertigt sind.

Großes Interesse findet das Thema Coastal Rowing. Fachressortleiter Rainer Engelmann stellt kurz das Coastal Camp 2021 in Stralsund vor und berichtet, dass der Deutsche Ruderverband kürzlich beschlossen hat, neben einem bereits in Auftrag gegebenen Coastal 4er noch einen Coastal 2er für den Bereich Breitensport anzuschaffen. Beide Boote sollen in Stralsund stationiert werden. "Das Material wird durch uns zur Verfügung gestellt, Schnupperkurse werden angeboten, es darf also getestet werden" so Rainer Engelmann. "Küstenrudern ist nicht nur Wettkampfsport und wir haben die Grundlagen geschaffen, diese Art des Ruderns nun auch im Breitensport bekannt zu machen."

Fachressortmitglied und Vorsitzender des Förderkreises Wanderrudern, Matthias Sieg, gibt ergänzend den Hinweis, dass der Förderkreis die Anschaffung des Coastal 4ers finanziell unterstützt hat und sich bereits in den vorangegangenen Jahren regelmäßig an Anschaffungs- oder Reparaturkosten der DRV-Boote und Barken beteiligt hat. Der Förderkreis ist ein wichtiges und unterstützendes Element für das Wanderrudern. Neue Mitglieder sind gern gesehen.

Das Verbandsrundschreiben Wanderrudern und Breitensport gibt allen Ruder*Innen einen Überblick über die weiteren besprochenen Themen sowie viele Hinweise und Informationen.

Die nächste Sitzung des Fachressorts ist für den 13. November 2021 geplant.