Am dritten Wettkampftag der U23-WM in Račice zogen vier der fünf gestarteten deutschen Boote in die nächste Runde ein. Bei starkem Schiebewind lösten der BM1x und BM2x das Halbfinalticket, der BW4x und BM8+ zogen ins Finale ein. Nur der BM2- verpasste als Vierter knapp die Runde der letzten sechs.

Start-Ziel-Sieg für BM2x

Das aus deutscher Sicht erste Rennen des Tages bestritt der männliche Doppelzweier. Aaron Erfanian (Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.) und Moritz Wolf (Berliner Ruder-Club e.V.) feierten einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Das Duo gewann seinen Hoffnungslauf mit eineinhalb Längen Vorsprung vor Italien und steht damit im Halbfinale.

Gelsen löst Halbfinalticket

Ebenfalls in die Runde der letzten 12 eingezogen ist Einer-Fahrer Jonas Gelsen (Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V.). Der 19-Jährige sammelte in seinem Viertelfinale nach einem etwas holprigen Start die Konkurrenz auf der Strecke ein und musste sich am Ende nur dem Polen Piotr Plominski geschlagen geben.

BM8+ gewinnt Hoffnungslauf

Nach dem etwas überraschenden dritten Rang im Vorlauf musste der von Christian Viedt trainierte Achter heute den Umweg Hoffnungslauf nehmen. Mark Hinrichs, Henry Hopmann, Benedict Eggeling, Floyd Benedikter, Tassilo Von Müller, Mattes Schönherr, Julian Garth, Schlagmann Jasper Angl und Steuermann Till Martini (Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V./RC Hansa von 1898 e.V. Dortmund/Ruder-Club Favorite Hammonia Hamburg/RV Münster von 1882 e.V./RK am Baldeneysee e.V., RC Potsdam e.V./Crefelder Ruder-Club 1883 e.V./ RV 'Neptun' e.V. Konstanz/Olympischer Ruderclub Rostock von 1956 e.V.) lösten diese Aufgabe aber souverän und zogen mit eineinhalb Längen Vorsprung vor Italien als Sieger ins Finale ein. Mit 5:26,30 Minuten blieben sie nur vier Sekunden über der Weltbestzeit.

BM2- verpasst Finale

Simon Schubert (Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern) und Schlagmann Constantin Conrad (Dresdner Ruder-Club 1902 e.V.) haben das Finale im Zweier ohne knapp verpasst. Beim Sieg der Litauer wurde das Duo Vierter.

Zweiter Sieg für BW4x

Nach dem deutlichen Sieg im Vorlauf legten Marie-Sophie Zeidler (Donau-Ruder-Club Ingolstadt e.V.), Luise Bachmann (Ruderverein Ingelheim 1920 e.V.), Tabea Kuhnert (SC Magdeburg e.V. Abteilung Rudern) und Schlagfrau Sarah Wibberenz (Ruder-Club Havel Brandenburg e.V.) im heutigen Halbfinale nach. Das von Andreas Herdlitschke trainierte Quartett siegte mit einer Länge vor Rumänien und sicherte sich souverän das Finalticket. Mit dieser Leistung hat sich das deutsche Boote in die Favoritenrolle gerudert.

„Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen hatten wir heute ganz schön starken Schiebenwind, aber die Bedingungen waren fair“, so U23-Bundestrainerin Brigitte Bielig. „Der Achter hat das heute souverän gemeistert, so wie wir ihn kennen. Es war vielleicht mal ganz gut, dass die Jungs noch einmal in sich gehen mussten. Schade ist es für den Zweier ohne mit dem vierten Platz. Es war klar, dass das schwer wird bei der Konkurrenz, von daher ist es auch keine Enttäuschung. Mit etwas mehr Glück hätte es vielleicht auch für das Finale gereicht. Jonas im Einer hat seine Aufgabe heute mit Reserven gelöst. Auch der Doppelzweier war gut. Insgesamt bin ich soweit zufrieden.“

12 deutsche Boote stehen nun bereits im Finale. „Das hört sich schon mal gut an“, so Bielig. Morgen stehen neben weiteren Halbfinals dann auch schon einige Endläufe an. Der Wettkampftag startet um 09.30 Uhr. Die Rennen werden wie immer auf worldrowing.com live übertragen.