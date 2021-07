Während Fußball-Deutschland nach London schielt, richtet Ruder-Deutschland seine Augen auf Račice: Dort kämpfen ab heute die weltbesten U23-Ruderer um einen Einzug ins Finale am Samstag oder Sonntag. Manch deutschem Boot gelang mit einem Vorlaufsieg der Direkteinzug ins A- oder Semifinale. Andere müssen leider morgen den Umweg über die Hoffnungsläufe nehmen.

Die Regattastrecke in Račice mag nicht die schönste ihrer Art sein – aber sie bietet dank sehr gutem Windschutz und tiefer Lage faire Bedingungen auf allen Bahnen. So hatten die Ruderer vom ersten Vorlauf um 15:00 Uhr bis zum Schlussrennen um 17:20 Uhr durchgängig glattes Wasser.

Doch los ging es um 12:00 Uhr mit den „Spares Races“ – den Rennen der Ersatzleute. Diese Rennen im Einer und Zweier ohne gelten als Gradmesser fürs Training. Schließlich trainieren die Ersatzruderinnen und -ruderer den gleichen Umfang wie die nominierten Ruderer. Die deutschen Ersatzruderer gewannen bis auf den leichten Männer-Einer alle Rennen und beweisen somit, dass der deutsche Kader sehr gute Ersatzkräfte hat und auch richtig trainiert hat. Die Ergebnisse der Vorläufe am heutigen Mittwoch:

Leichter Frauen-Zweier ohne BLW2-

Die U23-Weltmeisterschaften eröffneten die Frauen im leichten Zweier ohne. Italien und Deutschland gewinnen jeweils klar ihren Vorlauf und rudern direkt ins Finale. Antonia Michaels (Ruder-Gesellschaft Hansa e.V.) und Cecilia Sommerfeld (Neusser Ruderverein e.V.) haben nun drei Tage Zeit zum Erholen, sie müssen erst am Samstag wieder an den Start.

Leichter Männer-Zweier ohne BLM2-

Nicht ganz so gut lief es für die Männer im leichten Zweier ohne: Johannes Neubauer und Schlagmann Benjamin Nelles (beide Neusser Ruderverein e.V.) kamen als Vierter ins Ziel und müssen morgen alles auf den Hoffnungslauf setzen. China und Usbekistan hingegen haben ihren Platz im A-Finale bereits sicher.

Frauen-Zweier ohne BW2-

Ebenfalls den Umweg über den Hoffnungslauf morgen nehmen Lena Sarassa (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.) und Hannah Reif (Ruderklub am Wannsee e.V.). Als Dritte hinter USA und Spanien hatten sie das Nachsehen – aber ihre Zeit ist vielversprechend, sodass es morgen für ein Weiterkommen ins A-Finale reichen könnte.

Männer-Zweier ohne BM2-

Hier gab es gleich drei Vorläufe, sodass die ersten beiden eines Laufs direkt im Semifinale landen. Entsprechend aggressiver und hitziger ging es in jedem Vorlauf zu. Deutschland landete mit Bugmann Simon Schubert (Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern) und Schlagmann Constantin Conrad (Dresdner Ruder-Club 1902 e.V.) auf Platz 4, sodass hier nur noch über den Hoffnungslauf am Donnerstag eine Chance auf das Semifinale am Freitag bleibt.

Leichter Männer-Doppelvierer BLM4x

Zwei Vorläufe und nur der jeweilige Sieger landet direkt im A-Finale. Das gelang Frankreich und Deutschland – wobei die vier Deutschen Ruderer Finn Wolter (Ruder-Club Witten e.V.), Paul Leerkamp (Osnabrücker Ruder-Verein e.V.), Aaron Wenk (Berliner Ruder-Club e.V.) und Schlagmann Julian Bothe (Hanauer Ruderclub Hassia e.V.) für Begeisterung bei den Regattakommentatoren sorgten. Denn deren Vierer lief so ruhig und flüssig, dass die Reporter an den Mikrofonen die ganzen 5:50min lang deren überlegene Technik lobten.

Frauen-Doppelvierer BW4x

Auch hier gab es dank zahlreicher Meldungen drei Vorläufe, auch hier ging es um den Einzug ins Semifinale: Deutschland gewann mit Marie-Sophie Zeidler (Donau-Ruder-Club Ingolstadt e.V.), Luise Bachmann (Ruderverein Ingelheim 1920 e.V.), Tabea Kuhnert (SC Magdeburg e.V. Abteilung Rudern) und Schlagfrau Sarah Wibberenz (Ruder-Club Havel Brandenburg e.V.) und mit über 15 Sekunden Vorsprung den Vorlauf. Selbstbewusst können die vier Athletinnen am Freitag gegen Estland, Schweiz, Polen, Italien und Russland und die noch unbekannten Sieger der Hoffnungsläufe antreten.

Männer-Vierer ohne BM4-

Wieder drei Vorläufe, wieder sechs direkt ins Semifinale einziehende Mannschaften – Deutschland ist dabei. Leon Knaack (Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.), Luis Ellner (Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V.), Paul Kirsch (Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 e.V.) und Schlagmann Ryan Smith (Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V.) wurden zweiter hinter England. Am Samstag heißt es dann im Semifinale mindestens erneut Zweiter zu werden, um es ins A-Finale zu schaffen. Schaut man sich die Zeiten der Gegner an, wird das ein hartes Stück Arbeit.

Leichter Männer-Einer BLM1x

Fast zum Fotofinish wurde der Vorlauf von Max von Bülow (Ruder-Club 'Allemannia von 1866') im leichten Männer-Einer. Vom Start bis zum Ziel führend, musste er sich auf den letzten Schlägen dem Peruaner Sandro Gardella Bozzo mit nur 14 Hundertstel-Sekunden beugen. Dennoch ist ihm damit ein Platz im Semifinale am Samstag sicher.

Männer-Einer BM1x

Gleich fünf Vorläufe bedeuten ein zusätzliches Viertelfinale am Freitag. Dorthin rudern die jeweils ersten Vier eines Vorlaufs. Das gelingt Jonas Gelsen (Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V.) mit einem Sieg im ersten Vorlauf vor Dänemark und Zypern. Von den ersten Startschlägen an dominierte er seinen Vorlauf. Laut Kommentatoren erinnert sein kurzer Ruderstil an Weltmeister und Olympia-Teilnehmer Oliver Zeidler – hoffen wir, dass Jonas am Ende genauso erfolgreich die U23-WM bestreitet.

Bundestrainerin Brigitte Bielig zum ersten Vorlauftag: „Die ersten Ergebnisse sind wie erwartet. Wir haben bereits viele Boote im A- oder Semifinale. Und sowohl beim Frauen- wie auch beim Männer-Zweier ohne Steuermann bin ich zuversichtlich, dass wir über den Hoffnungslauf weiterkommen.“

Weitere Vorläufe morgen, Donnerstag Vormittag:

- Frauen-Vierer ohne BW4-

- Frauen-Doppelzweier BW2x

- Männer-Doppelzweier BM2x

- Leichter Frauen-Einer BLW1x

- Leichter Frauen-Doppelzweier BLW2x

- Leichter Männer-Doppelzweier BLM2x

- Männer Doppelvierer BM4x

- Frauen-Einer BW1x

- Frauen-Achter BW8+

- Männer-Achter BM8+

Live-Video-Stream- und Ergebnisse findet Ihr auf:

https://worldrowing.com/event/2021-world-rowing-under-23-championships