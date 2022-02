Wir suchen Teamer!

In diesem Jahr suchen wir neben Teilnehmenden auch begeisterte Teamer, die sich an der Planung und Durchführung des EC-Camps beteiligen. Die Teamer sind in dem Zeitraum des Camps vor Ort und betreuen die Jugendlichen während der gesamten Aktivitäten. Selbstverständlich werden jegliche Kosten, die für die Teamer anfallen, von uns übernommen.

Um Teamer beim DRJ-EC-Camp zu werden, kannst du dich einfach bei uns melden und uns zeigen, was du für Qualifikationen als Teamer mitbringst.

Hast du Erfahrungen in der Betreuung von Jugendgruppen? Bist duverantwortungsbewusst? Bist du ein*e Teamplayer*in, der/ die in stressigen Situationen stets einen kühlen Kopf bewahrt? Besitzt du einen Erste-Hilfe Schein, ein Rettungsschwimmerabzeichen oder hast du eine Jugendleiter-Ausbildung erfolgreich absolviert?

Melde dich per Mail oder per Video bei Niklas Schumann (niklas.schumann@rudern.de) und zeigt uns, warum du der ideale Teamer für unser European-Championship Camp in München bist.

Weitere Informationen zum Camp und zur Anmeldung erhaltet ihr auf dieser Seite.

Wir freuen uns auf dich!