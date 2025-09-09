3 Events an einem Ort - Schulrudern macht Halt in Berlin-Grünau
Die Vorfreude steigt: Im September 2025 trifft sich der Ruderjugendnachwuchs erneut in Berlin-Grünau, wenn die Deutsche Ruderjugend den Schüler:innen -Achter Cup bereits zum zwölften Mal ausrichtet sowie den 2. Schüler Ruder-Cup. Im Rahmen des Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" messen sich die Nachwuchsruderer:innen am 23. und 24. September 2025 über die 500-Meter-Distanz auf der traditionsreichen Regattastrecke in Berlin-Grünau.
Für die jungen Ruderinnen und Ruderer ist der Start im Achter jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight: Gemeinsam im größten und schnellsten Boot zu sitzen, erfordert Teamgeist, Präzision und absolute Hingabe.
Ein besonderes Highlight erwartet die Aktiven am Dienstag: Neben den Rennen gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, das für zusätzliche Gemeinschaft und Erlebnischarakter sorgt.
Ein großer Dank gilt auch dieses Jahr den Partnern der Schülerinnen und Schüler Achter Cups: Deutschland Achter und Ruder Club Deutschland Stiftung Rudern sowie den weiteren Förderern des Schüler Ruder Cups.
Neuheit 2025
Mit der Unterstützung der Deutschen Ruderjugend (DRJ), der Ruder-Club Deutschland Stiftung Rudern und der Deutschen Schulsportstiftung schreibt der Bund Deutscher Schülerruderer (BDSR) zum zweiten Mal den Deutschen Schüler*innen-Rudercup aus. Im Rahmen des Bundesfinals von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ findet der Wettbewerb über 500 Meter am 23./24.09.2025 in Berlin-Grünau statt.
Es finden Rennen und Gig- und im Renn-Doppelvierer für Mädchen und Jungen in den Altersklassen „14 Jahre und jünger“ und „15 bis 18 Jahre“ statt. Es gibt keine Qualifikation auf Landesebene. In der U15 ist der Start in beiden Viererrennen möglich. In der U19 ist der Start in den beiden Viererrennen sowie im Rennen des Schüler*innen-Achtercups möglich. Für die JtfO-Teilnehmer ist zusätzlich nur der Start im Achter möglich. Teilnahmeberechtigt sind Schulmannschaften mit Schülern einer Schule. Am Dienstagnachmittag wird für die Teilnehmer ein „Kulturprogramm“ angeboten.
