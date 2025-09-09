3 Events an einem Ort - Schulrudern macht Halt in Berlin-Grünau

Die Vorfreude steigt: Im September 2025 trifft sich der Ruderjugendnachwuchs erneut in Berlin-Grünau, wenn die Deutsche Ruderjugend den Schüler:innen -Achter Cup bereits zum zwölften Mal ausrichtet sowie den 2. Schüler Ruder-Cup. Im Rahmen des Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" messen sich die Nachwuchsruderer:innen am 23. und 24. September 2025 über die 500-Meter-Distanz auf der traditionsreichen Regattastrecke in Berlin-Grünau.

Für die jungen Ruderinnen und Ruderer ist der Start im Achter jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight: Gemeinsam im größten und schnellsten Boot zu sitzen, erfordert Teamgeist, Präzision und absolute Hingabe.

Ein besonderes Highlight erwartet die Aktiven am Dienstag: Neben den Rennen gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, das für zusätzliche Gemeinschaft und Erlebnischarakter sorgt.

Ein großer Dank gilt auch dieses Jahr den Partnern der Schülerinnen und Schüler Achter Cups: Deutschland Achter und Ruder Club Deutschland Stiftung Rudern sowie den weiteren Förderern des Schüler Ruder Cups.