Dritte Zukunftswerkstatt für Frauen im Rudersport am 29. August 2023

Nach den zwei erfolgreichen Zukunftswerkstätten im Frühjahr 2023 lädt der Deutsche Ruderverband zur dritten Zukunftswerkstatt für Frauen im Rudersport am Dienstag, 29. August 2023 von 19.30 bis 21.00 Uhr ein.

Vortrag zum Thema „Gynäkologische Gesundheit im Rudern“

Für diese Veranstaltung konnten wir als Referentinnen Elisabeth Kirschbaum und Katharina Fischer vom Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig gewinnen, die mit Euch über das Thema „Gynäkologische Gesundheit im Rudern“ sprechen möchten.

„Bei beiden Veranstaltungen im Frühjahr haben wir jeweils Themen bei den Frauen abgefragt, die sie interessieren. Darunter war auch das Thema „Menstruationszyklus und Training“. Wir freuen uns, dass wir den Teilnehmerinnen der dritten Zukunftswerkstatt einen Input zu diesem wichtigen Thema anbieten können“, freut sich Dr. Martina Schott, Fachressortvorsitzende für Verbandsentwicklung und Vereinsservice.

Anschließend wird es erneut die Möglichkeit geben, Tipps und News auszutauschen. Die Veranstaltung führen wir via Zoom durch. Alle Teilnehmerinnen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so meldet Ihr Euch an:

Sendet uns Euren Namen, Verein, E-Mail-Adresse per E-Mail (gender@rudern.de). Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir Euch kurz vor dem Termin zu.

Nächste Runde im Herbst 2023

Wer bei der dritten Zukunftswerkstatt nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, einfach in der nächsten Runde im Herbst 2023 einzusteigen bzw. dabei zu sein. Die Einladung dafür findet Ihr zeitnah auf rudern.de.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!