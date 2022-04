DRV-Partner im Porträt: Sebamed

Neue Kunden durch Verteilung von Proben

Mit welchen Partnern arbeitet der DRV aktuell zusammen? In einer Serie stellen wir die Firmen vor. Heute geht es um Sebamed.

Sportler, die mehrfach am Tag duschen, benötigen eine besondere Reinigung und Pflege für ihre strapazierte Haut. Deshalb geht Sebamed mit seinen Produkten, deren pH-Wert 5,5 der gesunden Haut entspricht, direkt auf Sportler zu. Mit ihrer Marke ist die Firma Sebapharma aus Bad Salzig in Rheinland-Pfalz Partner zahlreicher Sportverbände – auch des Deutschen Ruderverbandes. „Der DRV hat viele Mitglieder und eine große Regatta-Szene. Auch das macht ihn für uns interessant“, sagt Toni Neier, der bei Sebamed seit vielen Jahren für das Sportmarketing zuständig ist.

Neier stattet deutsche Meisterschaften und Regatten mit Sebamed-Produkten aus und sorgt so für die Sichtbarkeit der Marke. „Ich bin davon überzeugt, dass wir über das Verteilen von Proben viele neue Kunden generieren“, sagt der Marketing-Mann. Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) stütze diese These. Danach kaufe jeder Dritte, der Sebamed ausprobiere, später auch die Produkte. Bei den Regatten erhalten alle Teilnehmer Produkte, zum Teil auch die Zuschauer, und bei den Siegerehrungen gibt es einen Präsentkoffer mit Sebamed-Artikeln. Darüber hinaus beliefert Sebamed auch die Ruderakademie in Ratzeburg, den Bundesstützpunkt Berlin sowie die Geschäftsstelle in Hannover.

Sebamed setzte früh auf die Verbindung zum Sport. Zu Beginn der achtziger Jahre erwarb man die Rechte an den Olympischen Ringen, die sich auf den Produkten wiederfanden. Mittlerweile ist die Deutsche Sporthilfe mit ihrem Logo dort vertreten. „Das ist unser größtes finanzielles Engagement im Sport“, sagt Toni Neier. Besonders wertvoll sei die Verbindung zu den 300 besten deutschen Sportlern, die sich damit ergebe. Einmal im Jahr erhalten sie Sebamed-Produkte, über ihre Erfahrungen berichten sie dann auf den sozialen Kanälen und steigern so die Bekanntheit der Marke. Zudem kann Sebamed auch bei der Wahl zum Juniorsportler des Jahres und beim Ball des Sports werbewirksam auftreten. Und zu Firmenveranstaltungen kommt so auch immer mal ein prominenter Talk-Gast.

Größte Zielgruppe sind die Läufer

Erste und noch immer größte Zielgruppe für Sebamed sind die Läufer. Bei rund 300 Laufveranstaltungen in Deutschland finden sich die Produkte im Startbeutel. Produktsponsoring gibt es mittlerweile auch mit dem Deutschen Tennis-Bund, dem Deutschen Golf-Verband und – ganz frisch – der Deutschen Triathlon-Union. Beim CHIO Aachen, dem weltweit größten Reitturnier, ist Sebamed ebenfalls vertreten. „Auch das passt zu uns, denn wir verstehen uns als Premium-Marke“, sagt Neier. Insgesamt verteilt Sebamed jährlich mehr als eine Million Proben an Sportler.

An Sponsoring im Profifußball verschwendete Neier ursprünglich keinen Gedanken: „Für uns als mittelständisches Unternehmen gibt es da finanziell kaum Möglichkeiten, präsent zu sein.“ Dass es mittlerweile dennoch Kooperationen mit Werder Bremen, dem Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth gibt, ist auf Anfragen der Vereine zurückzuführen.

