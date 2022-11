DRV-Vereinspreis 2022 - Preisübergabe an RV Wandsbek e.V.

Im Rahmen der traditionellen „Martinsgans“-Veranstaltung des Allgemeinen Alster-Clubs/Norddeutschen Ruderer-Bunds fand am 14. November 2022 die Preisübergabe an den Drittplatzierten des DRV-Vereinspreises 2022, den Ruderverein Wandsbek e.V., statt. Katharina von Kodolitsch (stellvertretende DRV-Vorsitzende) und Andreas Döppner (Vorsitzender des AAC/NRB) überreichten gestern Abend im Bootshaus des Ruder-Clubs Favorite Hammonia die Urkunde sowie den Scheck in Höhe von 750,00 Euro an Max Dieck (Vorstandsmitglied des RV Wandsbek e.V.).

Die Preisübergabe an die beiden erstplatzierten Vereine fand bereits Anfang Oktober im Rahmen der 26. Deutschen Sprintmeisterschaften 2022 in Schweinfurt statt.

Im letzten Jahr hat der Deutsche Ruderverband zum fünften Mal den Vereinspreis ausgeschrieben. Gesucht wurden Konzepte zum Thema „Digitalisiertes Vereinsleben“. Der Digitalisierungsprozess ist allgegenwärtig und nicht nur für Unternehmen, sondern mittlerweile auch für Sportverbände von großer Bedeutung. Um diesen Prozess auch im Rudersport voranzutreiben, fokussierte das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes mit dem Vereinspreis 2022 dieses Thema. Es wurden die besten Strategien, Beispiele und Konzeptideen gesucht, die zu digitalen Erfolgen im Verein führen.

Aus allen Einsendungen galt es, innovative und neue Ideen herauszufiltern und eine Top 6 zu ermitteln. Die Jury, bestehend aus Achim Eckmann, Hajo Hollatz, Anja Noske, Dr. Martina Schott und Tobias Weysters, hat sich die eingereichten Unterlagen aller Kandidaten sehr genau angesehen, intensiv darüber diskutiert und sechs Rudervereine auserwählt.

Alle Sieger und deren Projekte stellen wir hier kurz vor.