Einladung zum zweiten digitalen Dialogforum zur neuen DRV-Struktur

In zwei Monaten ist es so weit: Am Samstag, 29. Oktober findet unser außerordentlicher Rudertag in Hannover statt. Eine gewisse Spannung liegt in der Luft, denn dieser Rudertag wird ein ganz besonderer Tag in der 139-jährigen Geschichte des Deutschen Ruderverbandes sein. Traditionen hin, Geschichte her: der DRV muss sich modernisieren und professionalisieren, will er wieder so erfolgreich wie in der Vergangenheit sein. Genau daher hat die DRV-Strukturreform jede Menge Tabus, Gewohntes sowie Liebgewonnenes bewusst in Frage gestellt und gemeinsam mit den Rudervereinen sowie mit Juristen eine neue Struktur und Satzung erarbeitet.

Noch bis zum 03. September 2022 können unsere Mitgliedsvereine Anträge zur Tagesordnung einreichen. Zwei Wochen später wird dann die endgültige Version des neuen Satzungsvorschlages veröffentlicht.

Wie versprochen, möchten wir zur zweiten Runde der digitalen Dialogforen einladen, um die neue Struktur erneut mit euch zu besprechen. An drei Abenden tauschen wir uns mit euch aus und beantworten eure Fragen zu dem Satzungsentwurf. Sucht euch gern einen Termin aus:

Dienstag, 27.09.2022, Mittwoch, 28.09.2022 oder Donnerstag, 29.09.2022 jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr

Alle drei Foren führen wir wieder via Zoom durch. Alle Teilnehmer:innen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so meldest du dich an:

Bitte melde dich mit deinem Namen, Verein und deiner E-Mail-Adresse für einen der Termine per E-Mail (struktur@rudern.de) an.

Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir den Teilnehmer:innen jeweils kurz vor dem jeweiligen Termin zu.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!