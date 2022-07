Meldeergebnis zum 53. Bundeswettbewerb in Bremen

Vom 07.-10.07.2022 findet der 53. Bundeswettbewerb in Bremen auf dem Werdersee statt. Zum Meldeschluss wurden insgesamt 1.009 Sportler*innen und 314 Betreuer*innen in insgesamt 413 Booten gemeldet. Dieses Jahr findet der BW wieder in voller Größe mit beiden Jahrgängen (12/13 und 13/14 Jahre) sowie zwei möglichen Bootsmeldungen pro Rennen statt. Dementsprechend sind wir wieder in einem drei-Tages-Rhythmus mit der Langstrecke am Freitag, dem Allgemeinen Sportwettbewerb am Samstag und der Bundesregatta am Sonntag. Wir freuen uns, dass auch ein Boot in Rennen W JuM Doppelzweier Inklusiv und zwei Boote in Rennen 1 Junioren/Juniorinnen Doppelzweier Inklusiv gemeldet worden sind. Die Boote der Junior*innen fahren außerhalb der BW-Wertung.

Welche Bundesländer werden in diesem Jahr die Gesamtwertungen der einzelnen Wettkampftage gewinnen? Und wer wird den Gesamt-Länderpokal mit nach Hause nehmen? Wir sind gespannt..

Alle Informationen, wie das Meldeergebnis und die Zeitpläne sind auf der Bundeswettbewerb-Homepage zu finden. Dort werden auch alle Ergebnisse zeitnah nach den Rennen veröffentlicht.

Der Allgemeine Sportwettbewerb

Der ASW besteht aus acht Übungen (sieben allgemeinathletische Übungen und Wissenstest), die es am Samstag vor Ort zu meistern gilt.

Folgende Übungen stehen in Bremen auf dem Programm:

Erstmals wurden dazu Videos erstellt, um sich optimal auf die Übungen vorzubereiten [mit Klick auf die jeweilige Übung gelangen Sie direkt zum Video].

Zuschauer*innen

Es wird zwar wieder Akkreditierungen für die Teilnehmenden geben, jedoch sind auch Zuschauerinnen und Zuschauer in Bremen herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie dennoch das Hygienekonzept und halten entsprechende Abstände ein. Wir empfehlen vor Anreise einen Test durchzuführen. Alle Infos zum Parken o.ä. finden Sie im Hygienekonzept sowie im Lageplan. Auch für alle anderen, die nicht nach Bremen kommen können oder möchten, ist gesorgt: Die Rennen werden wieder auf Sportdeutschland.tv übertragen: Die entsprechenden Links werden noch veröffentlicht.

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung, spannende Wettbewerbe und wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und eine gute Anreise. Die nächstgelegenen Haltestellen sind "Wilhelm-Kaisen-Brücke" und "Kirchweg".