Sebastian Haase übernimmt DRJ-Vorsitz

Anfang des Jahres wurde Axel Eimers vom Präsidium als Nachfolger von Katharina v. Kodolitsch auf den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Ruderverbandes gewählt und bildete von da an mit Moritz Petri und Torsten Gorski den neuen geschäftsführenden Vorstand. Da dieses Amt neue Aufgaben mit sich brachte, war schnell klar, dass Eimers den Vorsitz des Fachressorts Breitensport & Para Rudern nicht länger wahrnehmen kann und eine Nachfolge gesucht werden musste.

Mitte März wurde Marc Hildebrandt kommissarisch bis zum nächsten Rudertag 2024 vom Präsidium als Vorsitzender dieses Fachressorts berufen und gab somit die Position des DRJ-Vorsitzenden ab. „Nach über 10 Jahren in der Deutschen Ruderjugend habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge, da mich die Arbeit bei der DRJ sehr geprägt und jede Menge Spaß gemacht hat“, so Hildebrandt nach der Präsidiumssitzung.

Auf der derzeit stattfindenden Vorstandssitzung der Deutschen Ruderjugend wählte der Vorstand nun Sebastian Haase zum neuen Vorsitzenden. Die frei gewordene Position der Stellvertretung übernimmt kommissarisch Wiebke Liesenhoff, die bisher als Vertreterin der Landesjugendleitungen im Vorstand vertreten war.

„Ich bedanke mich sehr beim Vorstand für das Vertrauen, das sie in mich setzen und freue mich mit dem Team die geplanten, aber auch neue Projekte anzugehen. Ich konnte mir in den vergangenen Jahren schon einiges bei Marc abgucken und bin zuversichtlich, dass wir die Übergangszeit gut zusammen meistern werden. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, mit welchem unfassbaren Engagement Marc diesen Posten besetzt hat und jederzeit für alle mit Rat und Tat zur Seite stand. Sein Wille und sein Antrieb werden fehlen. Er hinterlässt große Fußstapfen“, resümiert Haase.

Zur Person:

Sebastian Haase ist 26 Jahre alt, kommt gebürtig aus Leverkusen und befindet sich in den letzten Zügen seines Masterstudiengangs Elektrotechnik. Rudern lernte er im RTHC Bayer Leverkusen und übernahm schon dort früh Verantwortung im Jugendbereich als Jugendwart. 2016 ist er in das DRJ-Juniorteam eingetreten und engagierte sich sofort innerhalb vieler Veranstaltungen und Lehrgänge. Bereits zwei Jahre später stoß er beim 23. Jugendrudertag in Dresden als kooptiertes Mitglied in den DRJ-Vorstand dazu und übernahm Teilaufgaben im Bereich Wanderrudern. 2021 rückte Haase weiter nach oben im Vorstand und wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Maßgeblich war und ist Haase für den Bereich Costal Rowing zuständig und arbeitet eng mit dem Fachressort Coastal Rowing zusammen.

Der gesamte DRJ-Vorstand sowie das Jugendsekretariat danken Marc Hildebrandt für die stets gute Zusammenarbeit und seinem beispielhaften ehrenamtlichen Engagement. Wir wünschen dir, lieber Marc, alles Gute für dein neues Amt und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.