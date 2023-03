Marc Hildebrandt übernimmt Fachressort Breitensport und Para-Rudern

Zur Person: Der Optikermeister ist Niederlassungsleiter in Lingen/Ems und engagiert sich seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen für den Rudersport. Zuerst auf Vereinsebene als Trainer in Münster und Köln, dann als Vorsitzender der Lingener Rudergesellschaft, als Wettkampfrichter auf vielen Regatten und seit dem Jugendrudertag 2012 in Würzburg auch auf Bundesebene. Dort wurde er als Nachfolger von Roland Schreiber für den Bereich Wettkampfwesen in den Vorstand der DRJ gewählt. 2014 in Hannover wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, bevor er schließlich 2016 den Vorsitz übernahm und seitdem die Belange der Kinder und Jugendlichen im Präsidium vertritt. In seiner Zeit als Vorsitzender leitete er das Olympische Jugendlager in Rio und war federführend für die Entwicklung vieler Projekte verantwortlich, wie die Neuausrichtung der Jungen- und Mädchen- Bestimmungen, die Entwicklung der Trainingsempfehlungen oder die gemeinsame Ausarbeitung des Schutzkonzeptes mit Vera Hemb für den Bereich Prävention (sexualisierter) Gewalt. Für den Bereich interpersonale Gewalt ist er nach wie vor einer von zwei Ansprechpartnern im Verband und engagiert sich ebenfalls im Themenbereich Diversity.

Neben dem Engagement im Rudersport brachte er sich auch sportartenübergreifend auf Bundesebene ein, engagierte sich von 2020 bis 2023 als stellvertretender Sprecher der Jugendorganisationen der Spitzensportverbände und ist bis heute im Beirat der Deutschen Sportjugend tätig. Bei der Deutschen Schulsportstiftung ist er mehrere Jahre als Kassenprüfer tätig.