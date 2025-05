Der Deutsche Ruderverband lädt ein zur Fortbildung Rudercamp für Frauen in Portugal. Das Camp findet in Avis vom 12. bis 19. Oktober 2025 statt. Das Rudercamp richtet sich an Frauen jeden Alters mit Großbooterfahrung im Rennboot.

Die Lehrgangsleiterinnen Katrin Thoma und Leonie Pless, beide ehemals erfolgreiche Sportlerinnen im Leichtgewichtsrudern, freuen sich auf dieses Camp mit: