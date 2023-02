Schnellste Klasse 2023 - jetzt mitmachen!

Im Jahr 2022 suchte die Deutsche Ruderjugend wieder die schnellsten (Inklusions-) Klassen Deutschlands der Jahrgänge 4 - 12. Insgesamt nahmen an der DRJ-Aktion "Rudersport und Schule - gemeinsam noch stärker" wieder über 2300 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 36 Schulen teil.

In den Jahrgängen 4-12 fanden sich im Zeitraum von September 2021 bis zum 30. Juli 2022 Achter-Teams aus einer Klasse zusammen, die jeweils eine Strecke von 2000m auf Ruderergometern zurücklegten. Nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die LehrerInnen ist dieser Tag ein besonderes Highlight und wird mittlerweile in das reguläre Sportprogramm vieler Schulen erfolgreich integriert.

Besonders erfolgreich war in diesem Zeitraum die Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt, die insgesamt 7 Podestplätze in den Jahrgängen 4-12 besetzte. Ebenfalls erfolgreich zeigten sich das Friedrich Wilhelm Gymnasium und die Domschule Schleswig (beide 3 Podestplatzierungen). Bei den Inklusionsklassen gelang der Burg-Landshut-Schule Bernkastel Kues gleich dreimal der Sprung auf die Goldränge in den Jahrgängen 4,6 und 7. Die schnellste Inklusionsklasse des Jahrgangs 5 war in diesem Zeitraum die 5b der Helene Lange Schule Oldenburg. Die gesamten Ergebnisse können auch hier eingesehen werden.

Auch im Jahr 2023 sucht die Deutsche Ruderjugend zusammen mit den Schulen „die schnellsten (Inklusions-) Klassen Deutschlands“! Vom 14. November 2022 bis zum 15. Mai 2023 können alle Schulklassen der Jahrgänge 4-12 an der Aktion teilnehmen und ihre Ergebnisse online eintragen. Die genauen Regeln finden Sie in der Ausschreibung.

Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr wieder eine Plakette für den Klassenraum jeder erstplatzierten Klasse sowie Medaillen und Urkunden für die Plätze 1-3 eines jeden Jahrgangs. Für den Inklusionswettbewerb gilt selbiges.

Auch Christian Müller-Wulf, Vorsitzender des Referats Schul- und Schülerrudern, freut sich auf die Schnellste Klasse 2023:

„Das Projekt „Schnellste Klasse Deutschlands“ ist aus drei Gründen wichtig: Zum einen sorgt eine Kooperation zwischen Verein und Schule für eine positive Mitgliederentwicklung im Verein. Zum anderen erkennen Schulen, die ohne Vereinsanbindung oder zum ersten Mal an der „Schnellsten Klasse“ teilnehmen das Potenzial der Sportart Rudern. Außerdem können wir durch die „Schnellste Klasse“ einer breiten Masse an Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit der Bewegung geben und neue Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern.

Ein Rechenbeispiel: Allein in Schleswig-Holstein sind 15 Schulen zu Partnerschule der Talentförderung ernannt worden. Diese sind aufgefordert, mit den Grundschulen des Einzugsgebietes, das sind jeweils ca. zehn Schulen, zu kooperieren. Wenn das nur zur Hälfte umgesetzt wird, könnten 75 Grundschulen beim Übergang in die weiterführende Schule für den Wassersport sensibilisiert werden. Dies ermöglicht ein späteres Festlegen der Kinder auf eine Sportart. Dadurch könnten Sportarten wie Rudern, die traditionell eher später mit der Ausbildung beginnen, profitieren. Auch ein Wechsel der Sportart könnte so erleichtert werden, wenn das Kind und seine Begabung und nicht eine Sportart im Zentrum steht."