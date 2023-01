Trainerkongress geht der Frage „Wo liegen unsere ungenutzten Reserven?“ nach

Nach einer knapp vierjährigen, unter anderem auch coronabedingten Pause, findet vom 20.–22. Januar der DRV-Trainerkongress in Präsenz in Hannover statt. Üblicherweise organisiert das Fachressort Bildung, Wissenschaft und Forschung alle zwei Jahre eine Veranstaltung, die sich an alle Trainer:innen im DRV richtet. 2021 konnte das Nachwuchsleistungssportseminar allerdings nur digital stattfinden. „Wir freuen uns, endlich wieder in Präsenz in einer großen Runde zusammenzukommen und uns auszutauschen. Wir konnten tolle Referenten gewinnen und ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf die Beine stellen“, freut sich Reinhart Grahn, Fachressortleiter Bildung.

Volles Haus

Rund 150 Teilnehmende und Referenten haben sich für den Kongress, der sich mit der Leitfrage „Wo liegen unsere ungenutzten Reserven?“ beschäftigt, angemeldet. Damit ist die Veranstaltung ausgebucht.

Die Hauptvorträge behandeln unter anderem folgende Themen:

Concurrent Training – Wer stört hier eigentlich wen? (PD Dr. Moritz Schumann Univ.Potsdam, Deutsche Sporthochschule Köln)

Ausdauer und Krafttraining – Ein Blick über den Tellerrand (Dr. Steffen Held, Deutsche Sporthochschule Köln)

Lust auf Leistung – Commitment im Leistungssport (Prof. Dr. Eckehard Fozzy Moritz (Innovationsmanufaktur GmbH)

Psychologie der Führung (Valentin Altenburg, Chefbundestrainer Hockey)

Zudem wird Dr. Kay Winkert, DRV-Wissenschaftskoordinator, einen Einblick in die aktuellen Projekte geben. Am Sonntag wird U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock über den Nachwuchsbereich berichten und unter dem Titel „Blick nach vorn – Reserven nutzen“ referieren Sportdirektor Mario Woldt und Cheftrainerin Brigitte Bielig über den A-Bereich.

In diversen Impulsseminaren können die Teilnehmenden auch selbst mitwirken. Die Themen reichen von Rudertechnik, über Trainingsmonitoring hin zu Frauen im Leistungssport und interpersonale Gewalt im Sport.

Petri eröffnet Kongress

Der DRV-Vorsitzende Moritz Petri wird die Veranstaltung am Freitagabend eröffnen. Nach zwei weiteren Vorträgen zur Menschenführung im Wandel und hauptamtlichen Strukturen können sich die Teilnehmenden dann beim Abendessen und dem anschließenden Get together in gemütlicher Runde austauschen.