650 Teilnehmende aus 32 Ländern haben für die U23-Europameisterschaften in Duisburg (05./06. September) gemeldet - das ist ein neues Rekordmeldeergebnis für diese Veranstaltung.

Im Vorjahr waren "nur" 25 Nationen vertreten.

DRV schickt größtes Team ins Rennen

Der Deutsche Ruderverband ist mit 22 Booten in allen Bootsklassen vertreten und stellt damit das größte Team.

Die meisten Meldungen gibt es für die Bootsklasse BM1x mit 21 Meldungen, gefolgt vom BM2x mit 18 startenden Booten.

Das Organisationskommitee hat zusammen mit der Stadt Duisburg und den örtlichen Behörden alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Veranstaltung unter Einhaltung aller wichtigen Covid-19 Hygieneverordnungen durchführen zu können.

Los geht`s am Samstagvormittag mit den Vorläufen, am Nachmittag folgen die Hoffnungsläufe. Sonntagvormittag stehen die Halbfinals auf dem Programm, am Nachmittag wird dann um die Medaillen gerudert.

Die FISA überträgt alle Rennen live auf ihrem YouTube-Kanal.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.