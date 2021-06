Die Olympischen Spiele von Tokio rücken näher. Sieben Boote des Deutschen Ruderverbandes haben sich für die olympische Regatta vom 23. bis 30. Juli 2021 auf dem Sea Forest Waterway qualifiziert. In Doppel-Interviews stellen wir bis dahin alle DRV-Olympia-Boote vor. Für die fünfte Folge der Serie haben wir uns mit Annekatrin Thiele (SC DHfK Leipzig) und Leonie Menzel (RC Germania Düsseldorf) unterhalten. Die beiden schafften im Mai mit ihrem zweiten Platz bei der finalen Olympiaqualifikation in Luzern mit dem Doppelzweier der Frauen noch den Sprung nach Tokio. Für Thiele, die neben Gold im Doppelvierer 2016 auch bereits zwei SilbermedailIen gewonnen hat, werden es die vierten Olympischen Spiele sein. Im Interview geht es um mutige Taktik, einen weiten Weg in das aktuelle Boot und eine besondere Beziehung zur Serie „Rote Rosen“.

Normalerweise spricht man zum Start eines Interviews nicht übers Alter. Ich hoffe, ich darf aus gegebenem Anlass mal eine Ausnahme machen. Der Altersunterschied zwischen Euch beiden beträgt 14 Jahre. Wie äußert sich das, zum Beispiel beim Musikgeschmack, Leonie?

Leonie Menzel (lacht): Oh ja, das geht schon morgens mit Annes Weckmelodie am Handy los.

Und was ist das?

Annekatrin Thiele: Hulapalu, von Andreas Gabalier.

Der Alpenrocker… Ich verstehe, dass das für Leonie jedes Mal eine harte Prüfung ist. Ruderisch scheint Ihr aber gut zusammenzupassen.

Annekatrin: Ja, die Unbekümmertheit von Leonie und mein Erfahrungsschatz ergänzen sich gut.

Leonie: Ein Beispiel: Anne ist sehr endzugbetont, da habe ich noch einigen Nachholbedarf, da kann ich von ihr lernen.

Bei den beiden Europameisterschaften zum Ende des letzten und zu Beginn dieses Jahres wart Ihr jeweils Fünfte. In den Finals bei der Olympia-Qualifikation in Luzern und beim Weltcup in Sabaudia habt Ihr Euch für eine mutige Herangehensweise entschieden und seid zum Start vorneweg gefahren. Der Lohn war jeweils der zweite Platz. Bleibt das jetzt die Taktik?

Annekatrin: In Luzern haben wir gemerkt, dass wir das können, aber wir mussten das auch so fahren. Schließlich haben sich nur zwei Boote für Olympia qualifiziert. Wir haben gesagt, wir haben nichts zu verlieren und fahren mutig los. Das sollte auch unser Ziel für Tokio sein, den Kontakt zu den anderen Booten zu halten.

Annekatrin, Du bist mit einer olympischen Goldmedaille und zwei Silbermedaillen eine der erfolgreichsten deutschen Ruderinnen. Setzt das bei Dir zusätzliche Energie frei, dass Du an deinen vierten Spielen teilnehmen darfst?

Annekatrin: Ich sehe das als Privileg an, dass ich noch gesund bin und zu meinen vierten Spielen fahren darf. Es war ein weiter Weg bis dahin, mit dem Jahr Corona-Pause dazwischen, das mir aber geholfen hat, an meiner Leistung zu arbeiten. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, die jetzt auf uns wartet, und ich hoffe, dass wir die mit Spaß und zu unserer Zufriedenheit erledigen. Die Spiele werden nur anders werden, und das ist schade. Auch mal zu anderen Sportarten zu gehen, in Kontakt mit anderen Athleten zu treten, das wird wegen der Corona-Verhältnisse wohl wegfallen.

Je älter man wird, umso mehr muss man trainieren, um das Leistungsniveau zu halten – kannst Du das bestätigen, Annekatrin?

Annekatrin: Ich bin einfach aus meiner Karriere gewohnt, sehr viel zu trainieren. Und wenn ich das nicht mehr tue, dann kann keine Leistungsentwicklung mehr stattfinden. 2019 habe ich mich nach der WM in das zentrale Training in Berlin einklinken müssen und dabei festgestellt, dass das dort für mich zu wenig ist. Mit Leonie und Thomas Affeldt, der uns betreut, habe ich besprochen, dass ich zusätzlich etwas für mich mache. Jetzt bin ich mit meiner Leistung wieder zufrieden und auch eine Unterstützung für die Mannschaft. Die Pausen nutze ich dann eben zum Schlafen.

Du machst dann mehr, oder macht der Zweier mehr?

Annekatrin: Beides. Wenn wir zusammen auf dem Wasser sind, dann zieht Leonie auch mal mit durch. Wenn wir aber im Einer unterwegs sind, auf dem Rad oder beim Kraftprogramm kann man es einfach individuell gestalten.

„Ich traue uns zu, das Finale zu erreichen, das sollte unsere Aufgabe sein. Und wenn man im Finale ist, dann ist alles möglich. Da werden dann manchmal besondere Kräfte freigesetzt.“

Annekatrin Thiele

Bisher hast Du von Olympia immer Edelmetall mitgebracht. Kann diese Serie in Tokio weitergehen oder wäre es schon ein großer Erfolg für Euch, das Finale im Doppelzweier zu erreichen?

Annekatrin: Schon um den Druck von Leonies Schultern zu nehmen: Für mich ist entscheidend, dass wir zufrieden sind mit unseren Rennen. Ich traue uns zu, das Finale zu erreichen, das sollte unsere Aufgabe sein. Und wenn man im Finale ist, dann ist alles möglich. Da werden dann manchmal besondere Kräfte freigesetzt. Bei meinen ersten Olympischen Spielen 2008 hatte uns im Doppelzweier auch keiner zugetraut, dass wir nur ganz knapp an Gold vorbeifahren.

Die Konkurrenten sind wegen der Umstände der Pandemie wahrscheinlich schwerer einzuschätzen als in anderen Jahren. Trotzdem die Frage: Wer sind die Favoriten in Eurer Bootklasse und wen gilt es, hinter sich zu lassen?

Leonie: Die Rumäninnen werden um die Medaillen fahren. Neuseeland wurde 2019 Weltmeister, ist aber keinen einzigen Weltcup gefahren, ist aber sicher stark. Die Russinnen, die uns bei der Qualifikation geschlagen haben, nehmen wir uns noch mal vor. Wir würden gerne vor ihnen bleiben.