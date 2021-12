Seit dem 65. Deutschen Rudertag im Oktober in Schweinfurt gibt es neue Gesichter im DRV-Präsidium. Axel Eimers (RTG Wesel 1907 e.V.) ist zum Vorsitzenden des neuen Fachressorts Breitensport & Para-Rudern gewählt worden. Der 50-jährige Unternehmer, dessen Trafostationen auf Großbaustellen in ganz Deutschland stehen, war zuvor bereits Vorsitzender des Arbeitskreises Para-Rudern/Inklusion. Im Interview stellt sich Eimers vor und spricht über neue Ansätze im Para- und im Ergometer-Bereich.

Frage: Du bist im Bereich Para-Rudern schon seit einigen Jahren engagiert. Wie kam es dazu?

Axel Eimers: Da muss ich in der Zeit ein wenig zurückgehen. Ich komme aus der Deutschen Ruder-Jugend, bis Ende 2016 war ich da zehn Jahre lang als zweiter Vorsitzender tätig. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, ich war in dieser Funktion für den Sport zuständig – vom Wanderrudern über den Bundeswettbewerb bis zur Junioren-Nationalmannschaft. Kaum hatte ich aufgehört, hat der jetzige DRV-Vorsitzende Moritz Petri, den ich aus der Ruderjugend bestens kenne, das Gespräch mit mir gesucht und das Thema Para-Rudern an mich herangetragen. Ich habe mir überlegt, ob das eine Aufgabe für mich ist, denn so richtig kannte ich mich im Para-Rudern damals nicht aus, auch wenn mich Para-Sport immer interessiert hat. Ich habe mich letztlich dafür entschieden und die Arbeit hat mir bisher großen Spaß gemacht. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren, aber der Weg soll nun weiter gehen.

Du bist jetzt Vorsitzender des neuen Ressorts Breitensport & Para-Rudern. Was gehört da alles dazu?

Generell glaube ich, dass wir im neuen Präsidium viel verzahnter arbeiten müssen, weil es etliche Bereiche gibt, die sich überlappen. In mein Ressort fällt zum Beispiel das Indoor-Rudern. Das gehört aber in Teilen auch zum Bereich Wettkampfsport. Und das Para-Rudern gehört auch zum Bereich Leistungssport. Es gibt Schnittmengen, die wir in den Ressorts untereinander besser vernetzen wollen. Um den vielen Bereichen besser gerecht zu werden, werden wir in meinem Ressort drei Arbeitskreise bilden. Einmal den Arbeitskreis Breitensport und Gesundheitsrudern, dann den Arbeitskreis Indoor-Rowing und zum dritten den Arbeitskreis Inklusion, den es ja schon gibt.

Der DRV will versuchen, möglichst viele der immer mehr werdenden Freizeit- und Gesundheitsruderer für den Verband zu gewinnen. Das wird also eine Aufgabe für dein Ressort und dich werden.

Ja, das ist so. Schon jetzt ist Rudern als Gesundheitssport der Bereich, der am stärksten wächst. Da geht es vor allem um Menschen zwischen 30 und 50, die etwas für ihren Körper tun wollen. Aber wir müssen uns als Verband stärker zeigen und vermitteln, dass wir eine gute, gesunde Sportart für jedes Alter sind.

Eine interessante Zielgruppe sind die Menschen, die sich ein Ruderergometer für daheim gekauft haben. Um sie will sich der DRV kümmern.

Stimmt, denn es gibt sehr viele Menschen, die sich indoor mit unserer Sportart beschäftigen – aber außerhalb des Verbandes. Die Verkaufszahlen für Ergometer sind gerade in den Corona-Zeiten sehr hoch, rund 250 000 Geräte sind in Deutschland im Einsatz. Das ist ein Markt, in den wir einfach einen Fuß hineinkriegen müssen. Entweder wir gewinnen die Ergo-Ruderer für die Vereine oder, mal ins Unreine gesprochen, für einen eigenen DRV-Verein.

Wie könnte das Angebot für diese Zielgruppe aussehen?

Da gäbe es einiges. Beratung, Trainingspläne, Kurse und die Möglichkeit zur Vernetzung, um virtuell gegeneinander - oder miteinander - fahren zu können. In einen Wettkampf muss das ja nicht immer münden.

Alle Themen starten jetzt parallel.

Ja, nach der ersten Präsidiumssitzung werden wir unmittelbar mit den beiden neuen Arbeitskreisen beginnen. Axel Scholler (Bamberger Rudergesellschaft) leitet den Arbeitskreis Breitensport, für den AK Indoor-Rowing ist die Entscheidung noch offen. Der Inklusionsarbeitskreis, den ich weiterhin leite, arbeitet ohne Unterbrechung weiter.