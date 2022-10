25. Jugendrudertag in Hannover

Am vergangenen Wochenende fand der 25. Jugendrudertag 2022 der Deutschen Ruderjugend (DRJ) in Hannover statt. Die drei Tage standen ganz im Zeichen des jungen Engagements, des Austauschs und der internationalen Beziehungen und Begegnungen.

Am Freitag fand nicht nur ein gemütliches Come together der knapp 50 Teilnehmenden statt, auch der „Freundeskreis der DRJ“ (ehem. Mitglieder des DRJ-Vorstandes) nutzte die Gelegenheit, um sich wieder zu sehen und aus alten Zeiten zu berichten.

Samstag standen die Sitzungen der Landesjugendleitungen und des Jugendrates auf dem Programm, sowie auch des Referats Schul- und Schülerrudern. Parallel dazu besuchten die anderen Teilnehmer*innen die Workshops „Internationale Jugendbegegnungen“ (geleitet von Sarah Raisch) und „Sport-/Kraft-/Athletikübungen für das Training“ (mit Hendrik Bohnekamp) und nahmen eine ordentliche Ration an neuen Ideen mit nach Hause. Abends begrüßte uns Ratsfrau und Vorsitzende des Sportausschusses Hannover, Frau Klebe-Politze, im Neuen Rathaus von Hannover und lud zu italienischer Feinkost ein. Diesen schönen Rahmen nutzten wir, um langjährig Engagierte in, um und für die DRJ zu ehren.

Gael Dépierre vom französischen Ruderverband wurde für sein langjähriges Engagement im Rahmen des Deutsch-Französischen Leistungssportaustauschs und für die Initiierung des Projekts „Row to Olympics“ mit sieben verschiedenen Ländern mit der Auszeichnung für Jugendbetreuer des DRV geehrt.

Steffen Christgau stand mit seinen IT-Kenntnissen der DRJ ebenfalls stets mit Rat und Tat zur Seite und erhielt dafür eine DRJ-Auszeichnung.

Moritz Durein, Beisitzer des DRJ-Vorstandes, feiert in diesem Jahr sein „10-jähriges“-Jubiläum innerhalb der DRJ und wurde für seinen Einsatz mit der Jugendehrennadel der Deutschen Sportjugend (dsj) gewürdigt.

Ein weiteres Vorstandsmitglied feiert ebenfalls sein „10-jähriges“, hatte dies aber (glücklicherweise) wieder etwas vergessen und war umso überraschter, als es plötzlich um ihn ging. Marc Hildebrandt, Vorsitzender der DRJ, war ganz gerührt als auch er eine DRJ-Auszeichnung für sein unermüdliches Engagement für den Rudersport erhielt.

Am Sonntag stand dann der parlamentarische Teil auf der Tagesordnung, der im Toto-Lotto-Saal des Landessportbundes Hannover (LSB) durchgeführt wurde. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden der Deutschen Ruderjugend, Marc Hildebrandt, folgten die Grußworte durch Bürgermeister Thomas Klapproth, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend Luca Wernert und Moritz Petri als Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes (digital).

Luca Wernert hatte neben seinem Grußwort auch noch etwas anderes im Gepäck: Die Ehrengabe der dsj, die in Würdigung für Verdienste im Kinder- und Jugendsport verliehen wird. Diese Ehre kam am Wochenende Achim Eckmann zu teil, der nicht mehr zur Wiederwahl als Vorsitzender des Referats Schul- und Schülerrudern antrat und dem für sein langes Engagement im Rudersport, besonders im Schulrudern, gedankt und die Ehrengabe überreicht wurde.

Beim Bericht des Vorstandes gab es Einblicke in die Arbeit des letzten Jahres, bei dem die Vorstandsmitglieder ihre Bereiche vorstellten und mit Bildern untermalten. Der etwas trockenere, aber nicht unwichtigere Teil folgte mit der Vorstellung des Jahresabschlusses 2021. Im Anschluss wurde der Vorstand, bei eigener Enthaltung, durch den Jugendrudertag entlastet.

Nun folgten die Wahlen. Marc Hildebrandt wurde als Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend wiedergewählt, genauso wie die stellvertretenden Vorsitzenden Jochen Kühner und Sebastian Haase. Paula Scholz für den Bereich Breitensport und Diversity, Moritz Durein für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit & Marketing sowie Lucas Hesselmann für den Bereich Wettkampfwesen wurden als Beisitzer*innen in den Vorstand gewählt. Wiebke Liesenhoff als Vertretung der Landesjugendleitungen und Christian Müller-Wulf als Vertreter des Referats Schul- und Schülerrudern sowie Alexander Gödeke und Paul Rosenberg als kooptierte Mitglieder wurden vom Jugendrudertag bestätigt und komplettieren den Vorstand.

Valerie Högerle kandidierte nicht mehr für den Vorstand, wird uns aber weiterhin im Juniorteam für den Bereich Teilhabe und Vielfalt unterstützen. An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei Valerie für ihr Engagement bedanken!

Im Anschluss wurden der Haushaltsentwurf für 2023 und eine Ergänzung der Agenda 2024, die bereits im letzten Jahr bestätigt worden ist, vorgestellt und mit kleineren Ergänzungen bestätigt.

Zum Schluss wurde noch über die eingereichten Anträge abgestimmt, die die Jugendordnung und die Jungen- und Mädchen-Bestimmungen betrafen. Die Anträge wurden mit Änderungsanträgen vor Ort genehmigt, nur die Anträge des Bessel Ruder-Clubs Minden, die die JuM-Bestimmungen betrafen, wurden nicht abgestimmt und als Arbeitsaufträge an den Jugendrat gestellt.

Ein besonderes Highlight gab es noch: Die Preisverleihung des Wettbewerbs „Rudern für Toleranz“ stand als Überraschung noch auf dem Programm. Bereits 2020/2021 war der Wettbewerb innerhalb der Schnellsten Klasse Deutschlands ausgeschrieben, blieb aber leider ohne Bewerbungen. In der 2. Ausgabe im Jahr 2021/2022 wurden wir nicht enttäuscht und so gab es tolle Einsendungen zum Thema Toleranz, Vielfalt, Antirassismus uvm. Sowohl Comics, Gedichte, Videos, Bilder, Geschichten, Zeitungsartikel, Interviews, Podcasts oder ein künstlerisches Projekt zur Bootsrenovierung erreichten die DRJ und wurden auf dem Jugendrudertag geehrt. Ein gesonderter Artikel dazu folgt in Kürze.

Wir möchten uns bei allen Delegierten für die Teilnahme bedanken und auf die Grußworte zurückkommen. Auch hier bestand bei allen Rednern große Übereinstimmung:

Vielen Dank an alle, die sich im Kinder- und Jugendsport engagieren. Insbesondere in den Vereinen vor Ort, die die Arbeit an der Basis erledigen und vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam Sport zu treiben.