Deutsches Team in Shanghai gelandet – Auftakt zu den Ruder-Weltmeisterschaften 2025

Das Nationalteam des Deutschen Ruderverbandes ist in Shanghai angekommen. Mit Lufthansa-Flug LH732 reiste die Mannschaft gemeinsam von Frankfurt aus an und erreichte am frühen Morgen den internationalen Flughafen Pudong. Nach der Landung ging es für die Ruderinnen und Ruderer zunächst durch die Passkontrolle, bevor die Weiterfahrt ins Teamhotel anstand. Die Weltmeisterschaften beginnen am 21. September und laufen bis zum 28. September.

Besonderes Augenmerk lag gleich zu Beginn auf Olympiasieger und Weltmeister Oliver Zeidler. Der Einer-Spezialist reiste separat aus München an und landete mit Lufthansa-Flug LH726 gemeinsam mit seinem Vater in Shanghai. Am Flughafen wurde er von einer großen Journalistenrunde empfangen – ein Vorgeschmack auf die mediale Aufmerksamkeit, die ihn auch während der Wettkampftage begleiten wird.

Cheftrainer Marcus Schwarzrock zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung: „Die Mannschaft ist physisch und mental bereit, wir haben in Ratzeburg eine geschlossene Teamleistung gesehen. Die Lufthansa hat uns gut nach China gebracht, jetzt geht es darum, die letzten Tage konzentriert zu nutzen und die Boote optimal auf den Start vorzubereiten.“

Die deutsche Delegation startet in Shanghai in 16 Bootsklassen, darunter olympische, nichtolympische und paralympische Wettbewerbe. In den kommenden Tagen stehen Akklimatisierung, Training auf der Regattastrecke und die letzten Feinschliffe an, bevor die Vorläufe beginnen.

