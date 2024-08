Deutschland erreicht Platz 2 in der Nationenwertung

Die U23-Weltmeisterschaft in St. Catharines brachte weitere beeindruckende Erfolge für das deutsche Team. Insgesamt errang die Mannschaft acht Medaillen, was in der Nationenwertung den zweiten Platz knapp hinter Großbritannien bedeutet. Die Briten hatten lediglich eine Goldmedaille mehr, dennoch stellt dieses Ergebnis eine hervorragende Leistung des deutschen Teams dar.

Bundestrainer Marcus Schwarzrock zeigt sich zufrieden: „Wir haben in diesem Jahr in allen Bereichen, bis auf den Leichtgewichts-Frauenbereich, den Schwerpunkt auf die Kleinboote gelegt. Diese Strategie hat sich ausgezahlt, wie die Ergebnisse deutlich zeigen.“ Besonders hervorzuheben sind die beiden Goldmedaillen im Männer- und Frauen-Einer, die jeweils in neuer U23-Weltbestzeit gewonnen wurden.

Der U23-Männer-Einer mit Timo Strache (Hannoverscher RC) sowie der U23-Frauen-Einer mit Alexandra Föster (RC Meschede) lieferten herausragende Leistungen ab und wurden beide Weltmeister in ihrer Klasse. Beide ruderten in neuer U23-Weltbestzeit und setzten damit eindrucksvolle Akzente.

Auch in den Leichtgewichts-Einer-Disziplinen konnte Deutschland punkten: Moritz Küpper (RC Westfalen Herdecke) sicherte sich Bronze im Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x), ebenso wie Kristin Burkert-Scholz (RRG Mülheim) im Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x). Diese Erfolge unterstreichen die starke Fokussierung auf die Kleinboote, die sich in diesem Jahr bewährt hat.

Ein weiterer Höhepunkt war die Bronzemedaille des Frauen-Achters. Das Team um Michelle Lebahn (RC Potsdam), Chiara Saccomando (Breisacher RV), Eva Weitzel (RV Ems-Jade-Weser / Team Nord-West), Ricarda Heuser (RG München), Antonia Galland (RK am Baldeneysee), Harriet Wappler-Niemeyer (Ulmer RC „Donau“), Olivia Clotten (Neusser RV), Luise Bachmann (RV Ingelheim) und Steuerfrau Magdalena Hallay (RC Germania Düsseldorf) zeigte eine sehr starke Leistung und verpasste Silber nur um wenige Zehntelsekunden. „Natürlich wäre Silber oder Gold wünschenswert gewesen, aber es war ein sehr enges Rennen, und wir sind mit dieser Leistung zufrieden“, kommentierte Schwarzrock.

Ein Wermutstropfen bleibt der Männer-Achter, der es leider nicht schaffte, seine starken Trainingsleistungen aus der zentralen Vorbereitung auf der Regattastrecke abzurufen. Dies war eine Enttäuschung, die jedoch die insgesamt positive Bilanz des deutschen Teams nicht trübt.

Auch weitere Boote wie zum Beispiel der leichte Frauen-Doppelzweier hatten mit Pech zu kämpfen, dennoch kann die Mannschaft insgesamt zufrieden sein.

Mit insgesamt acht Medaillen, darunter vier Goldene, eine Silbernen und drei Bronzene, konnte Deutschland in diesem Jahr erneut seine Stärke auf internationaler Bühne beweisen und schließt die U23-Weltmeisterschaft mit einer sehr guten Bilanz ab.