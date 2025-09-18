DRV geht hoffnungsvoll in die Weltmeisterschaften in Shanghai

Mit einigen Hoffnungen, aber ohne Illusionen geht die deutsche Ruder-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaften, die ab Sonntag (21. September 2025) für eine Woche in Shanghai (China) stattfindet. „Im A-Bereich und bei den Paras möchten wir um insgesamt drei Medaillen fahren“, sagt Robert Sens, der seit Jahresbeginn Vorstand Sport ist. Die besten Chancen räumen er und der ebenfalls neue Cheftrainer Marcus Schwarzrock dem Frauen-Doppelvierer, dem Männer-Achter und dem Mixed-Doppelzweier in der Para-Klasse PR3 ein.

Auf Oliver Zeidler lastet seitens des DRV kein Erwartungsdruck. Der Gold-Medaillengewinner von Paris und dreifache Weltmeister hat im nacholympischen Jahr seinem Studium den Vorrang eingeräumt und sich nur acht Wochen lang konzentriert auf die Einer-Konkurrenz vorbereiten können. Ob das reicht, um Edelmetall zu holen, ist offen. Für Zeidler geht es erst einmal darum, das A-Finale zu erreichen.

„Wir haben einen neuen Cheftrainer und ein neues Trainingssystem. Die Umstellungen funktionieren erst seit dem Frühjahr. Zudem haben etliche Olympia-Teilnehmer ein Pausenjahr eingelegt und kehren erst im Herbst zurück. Geduld gehört deshalb dazu, auch wenn wir in diesem Jahr schon viele positive Ansätze gesehen haben“, sagt Sportvorstand Sens. Zwei Medaillen und die Teilnahme an sechs-A-Finals ist für ihn das Ziel in den olympischen Bootsklassen.

Im Frauen-Doppelvierer ist mit Schlagfrau Pia Greiten nur noch eine der vier Ruderinnen an Bord, die im letzten Jahr olympische Bronze holten. Dennoch sind Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling, Lisa Gutfleisch und Greiten nach ihren bisherigen Saison-Ergebnissen selbstbewusst genug, erneut einen Platz auf dem Siegersteg anzusteuern.

Stärker als bei den Olympischen Spielen, als er sich mit Rang vier begnügen musste, ist der neu zusammengestellte Deutschland-Achter einzuschätzen. Das ist auch auf den niederländischen Trainer Mark Emke zurückzuführen, der das Boot seit Jahresbeginn betreut. Großbritannien und die Niederlande sind die Favoriten, aber das DRV-Großboot mit Theis Hagemeister am Schlag und Jonas Wiesen als Steuermann will beiden Mannschaften einen harten Kampf liefern.

Kathrin Marchand und Valentin Luz warteten im Para-Doppelzweier in dieser Saison mit dem Gewinn der Europameisterschaft und Fabelzeiten für diese Bootsklasse auf. Nun wollen Beide auch im „Shanghai Water Sports Center“ ihre Stärke demonstrieren. Marchand ist zusätzlich auch im Mixed-Vierer mit Steuerfrau am Start.

Der Frauen-Achter hat sich in dieser Saison nach einer mehrjährigen Durststrecke wieder an die Weltspitze herangearbeitet. „Ich hoffe, dass es gelingt, den Abstand in Shanghai noch weiter zu verkürzen“, sagt Cheftrainer Schwarzrock. Insgesamt hat der DRV in Shanghai 16 Boote am Start. Im olympischen Bereich sind es zusammen mit dem Mixed-Achter und dem Mixed-Zweier, die erstmals zum WM-Programm gehören, zehn Boote. In den Mixed-Booten dürfen nur Athletinnen und Athleten eingesetzt werden, die zuvor schon einen WM-Wettkampf bestritten haben. Nicht vom DRV besetzt wurden der Männer-Doppelzweier, der Frauen-Doppelzweier, der Frauen-Zweier ohne Steuerperson und der Frauen-Vierer ohne.

Im Para-Bereich sind vier Boote gemeldet. Im nichtolympischen Leichtgewichtsbereich sind es zwei deutsche Mannschaften, die an den Weltmeisterschaften teilnehmen.

Die Wettkämpfe beginnen an allen Tagen um 10 Uhr Ortszeit. In Mitteleuropa ist es dann 4 Uhr morgens. Die Entscheidungen um die Medaillen fallen an den letzten vier Wettkampftagen jeweils zwischen 8 und 9.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. ARD und ZDF wechseln sich in der Berichterstattung wie üblich ab, ein separater Hinweise wird veröffentlicht.