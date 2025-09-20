Erfolgreiche Auftritte bei den Spares Races in Shanghai

Am Samstag, den 20. September 2025, wurden im Rahmen der Ruder-Weltmeisterschaften in Shanghai die traditionellen Spares Races ausgetragen. Diese Rennen geben Ersatzruderinnen und -ruderern die Möglichkeit, internationale Wettkampfluft zu schnuppern und ihre Leistungsstärke unter Beweis zu stellen.

Besonders erfreulich aus deutscher Sicht: Juliane Faralisch konnte im Frauen-Einer ein eindrucksvolles Rennen zeigen und sich gegen starke internationale Konkurrenz durchsetzen.

Ergebnisse im Überblick

Frauen-Zweier ohne

Im Frauen-Zweier ohne Steuerfrau siegte das australische Duo Sarah Marriott / Emily Sheppard souverän in 7:17,77 Minuten vor dem irischen Boot mit Claire Feerick / Alison Bergin.

Männer-Zweier ohne

Ein spannendes Rennen entwickelte sich im Männer-Zweier ohne. Am Ende setzten sich die Australier Lachlan Doust / Charles Batrouney in 6:27,43 Minuten knapp vor den USA (Evan Falstrup / Josh Diggons) und Großbritannien (Joshua Bowesman-Jones / James Doran) durch. Das deutsche Boot mit Tom Tewes / Mark Hinrichs belegte Rang vier.

Frauen-Einer

Für das deutsche Team konnte Juliane Faralisch ein Ausrufezeichen setzen. Sie dominierte das Feld vom Start weg und gewann klar in 7:28,81 Minuten vor den beiden Britinnen Imogen Grant und Vwaire Obukohwo. Auf den weiteren Plätzen folgten Alice Prokesova (CZE) und Maelys Dournaux (FRA).

Männer-Einer – Rennen 1

Im ersten Rennen der Männer-Einer siegte Edoardo Caramaschi (ITA) in 6:54,62 Minuten vor James Gare (GBR) und dem Deutschen Til Schindelhauer. Rang vier ging an Willem Drescher (USA).

Männer-Einer – Rennen 2

Im zweiten Rennen der Männer-Einer zeigte Marcus Della Marta (AUS) eine starke Leistung und siegte in 6:50,02 Minuten vor Olav Molenaar (NED) und Jan Fleissner (CZE). Maksim Zhevloachenko (AIN) belegte Rang vier.

Die Spares Races boten einmal mehr spannende Wettkämpfe auf höchstem Niveau und traditionell den "Beginn" der Weltmeisterschaften. Besonders der Sieg von Juliane Faralisch im Einer sorgte für ein Highlight aus deutscher Sicht und zeigt, dass auch in der Breite des Teams Spitzenleistungen zu sehen sind.