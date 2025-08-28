Nominierung für die Ruder-Weltmeisterschaften 2025 veröffentlicht

Nach einer kompakten Abschlussbelastung über 4–6×500 Meter in Ratzeburg, die den letzten Belastungsreiz des ersten Teils der UWV (Unmittelbaren Wettkampfvorbereitung) setzte, richtet sich der Blick des DRV-Kaders auf Shanghai. Die UWV 1 war gekennzeichnet von sehr gutem Wasserbedingungen und konzentrierter Umfangsarbeit mit viel Radeinheiten. „Gerade der Frauen-Achter zeigte sich verbessert im Vergleich der Relationszeiten, insgesamt hat das Nationalteam einen sehr guten Spirit gezeigt", zeigte sich Cheftrainer Marcus Schwarzrock entsprechend positiv."



Einer-Weltmeister Oliver Zeidler bereitet sich studienbedingt separat vor; der Rest der Mannschaft geht nach dem Formcheck und einem Abschlussgrillen mit dem gesamten Team zunächst für einige Tage in das Heimtraining, bevor Teil 2 der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung am 4. September in Ratzeburg beginnt. Das Para-Team ist am Ende der UWV 1 angereist. Es bleibt bis zum geplanten Ende der UWV 2 (11.09.2025) in Ratzeburg, so das die UWV 2 vollumfänglich mit den paralympischen und olympischen Bootsklassen gemeinsam gestaltet wird.

Im Aufgebot für die WM stehen:



Frauen:

W1x: Alexandra Föster (Ruderclub Meschede).

W4x: Sarah Wibberenz (Ruder-Club Havel Brandenburg) / Frauke Hundeling (Deutscher Ruder-Club von 1884, Hannover) / Lisa Gutfleisch (Heidelberger Ruderklub 1872) / Pia Greiten (Osnabrücker Ruder-Verein).

W8+ (Stm. Florian Koch [Donau-RC Ingolstadt]): Michelle Lebahn (Ruder-Club Potsdam) / Lene Mührs (Kettwiger RG) / Olivia Clotten (Neusser RV) / Anna Härtl (Frankfurter RG Germania) / Luise Bachmann (RV Ingelheim 1920) / Tabea Schendekehl (RC Hansa Dortmund) / Paula Hartmann (Mainzer RV) / Nora Peuser (RU Arkona Berlin).

Männer:

M1x: Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania).

LM1x: Fabio Kress (Akademischer Ruderclub Würzburg).

LM2x: Joachim Agne (Akademischer Ruderclub Würzburg) / Paul Maissenhälter (RV Neptun Konstanz).

M2−: Kaspar Virnekäs (Münchener Ruder-Club von 1880) / Simon Schubert (USV TU Dresden, Abt. Rudern).

M4−: Wolf-Niclas Schröder (RU Arkona Berlin) / René Schmela (Berliner Ruder-Club) / Max John (Olympischer Ruderclub Rostock) / Friedrich Amelingmeyer (Osnabrücker RV).

M4x: Ole Hohensee (Stralsunder RC) / Felix Heinrich (Ruderklub Normannia Braunschweig) / Tom-Niklas Gränitz (Berliner RC) / Oliver Holtz (Rostocker RC von 1885).

M8+ (Stm. Jonas Wiesen [RG Treis-Karden]): Paul Klapperich (Bonner RG) / Mattes Schönherr (RC Potsdam) / Benedict Eggeling (RC Favorite Hammonia) / Tobias Strangemann (RV Dorsten) / Olaf Roggensack (RC Tegel 1886) / Julius Christ (RTHC Bayer Leverkusen) / Sönke Kruse (RV Münster von 1882) / Theis Hagemeister (Frankfurter RG Germania).

Mixed:

Mix2x: Pia Greiten (Osnabrücker RV) / noch nicht nominiert.

Mix8+ (Stm. Jonas Wiesen [RG Treis-Karden]): Anna Härtl (Frankfurter RG Germania) / Tabea Schendekehl (RC Hansa Dortmund) / Paul Klapperich (Bonner RG) / Julius Christ (RTHC Bayer Leverkusen) / Sönke Kruse (RV Münster von 1882) / Theis Hagemeister (Frankfurter RG Germania) / Luise Bachmann (RV Ingelheim 1920) / Frauke Hundeling (DRC Hannover).

Para:

PR1 M1x: Marcus Klemp (Olympischer Ruderclub Rostock).

PR2 Mix2x: Jasmina Bier (RG Hansa Hamburg) / Paul Umbach (RC Nürtingen).

PR3 Mix2x: Valentin Luz (Frankfurter RG Germania) / Kathrin Marchand (RTHC Bayer Leverkusen). r

PR3 Mix4+ (Stm. Inga Thöne [Ulmer RC Donau]): Kathrin Marchand (RTHC Bayer Leverkusen) / Hermine Krumbein (RK Normannia Braunschweig) / Marc Lembeck (RTHC Bayer Leverkusen) / Philipp Dosse (Hamburger und Germania Ruder Club).



Wer neben Pia Greiten den Mix2x besetzen wird, steht noch nicht abschließend fest.



Als Ersatz gemeldet sind Juliane Faralisch, Paula Gerundt, Mark Hinrichs, Tabea Kuhnert, Til Schindelhauer und Tom Tewes.

Die Weltmeisterschaften beginnen am 21. September und enden am 28. September mit den Finalläufen im Frauen- und Männer-Einer und den beiden Mix-Bootsklassen.