Perfekte Bedingungen, große Motivation: Die U23-Nationalmannschaft ist bereit für die Weltmeisterschaft

Die erste Vorbereitungsphase für die U23-Nationalmannschaft fand dezentral in verschiedenen Leitstützpunkten statt. Vom 2. bis 17. Juli trainierten die Männer-Riemen-Mannschaften in Dortmund, die Frauen-Riemen in Rostock, die Frauen-Skull in Berlin sowie die Männer-Skull in Ratzeburg und Hamburg. In Essen bereiteten sich die Leichtgewichte vor. Eine Ausnahme bildete der Männer-Zweier ohne Steuermann (BM2-), der sein Training in Dorsten absolvierte. Dies war notwendig, da ein Ruderer aufgrund beruflicher Verpflichtungen keine längere Freistellung für die gesamte UWV 1, UWV 2 und die Weltmeisterschaft erhalten konnte.

Nachdem die Olympiamannschaft ihre Vorbereitungen in Ratzeburg abgeschlossen und nach Paris abgereist war, zog die U23-Nationalmannschaft nach Ratzeburg, um dort ihre zentrale UWV 2 für alle Bootsklassen vom 22. Juli bis zum 2. August durchzuführen. Die Mannschaft, die bis zu 90 Personen umfasste, setzte sich aus Athlet:innen, Trainer:innen, Physiotherapeut:innen und Trainingswissenschaftler:innen zusammen. Untergebracht waren sie größtenteils in der neu renovierten Ruderakademie sowie im benachbarten Hotel Wittler.

Die Trainingsbedingungen in Ratzeburg waren nahezu ideal. Die Ruderakademie bot modernste Infrastruktur, darunter ein neuer Kraftraum, ein Ergoraum, eine Küche mit Speisesaal sowie ein neuer Hörsaal. Einzig ein großer Aufenthaltsraum für die Sportleri:nnen stand noch nicht zur Verfügung. Die Wetterbedingungen waren mit wenigen Ausnahmen ebenfalls sehr günstig; lediglich zwei Wassereinheiten mussten aufgrund von Gewittern abgebrochen werden. Nach drei Tagen meldeten sich fünf Ruderinnen mit einer Corona-Infektion. Doch Dank der sofort eingeleiteten Hygienemaßnahmen und der Disziplin der Sportlerinnen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden, und die erkrankten Athletinnen konnten nach kurzer Zeit wieder ins Training einsteigen.

Das Training verlief ansonsten nach Plan, und die Belastungstests sowie die im Sparring in Relation der einzelnen Bootsklassen ausgefahrenen Strecken auf der 2000-Meter-Bahn auf dem Küchensee konnten unter hervorragenden Wasserbedingungen durchgeführt werden. Eine willkommene Abwechslung bot das Public Viewing im Hörsaal der Ruderakademie, bei dem die olympischen Finalrennen auf einem großen Bildschirm verfolgt wurden. Besonders bei Rennen mit deutscher Beteiligung fieberten alle enthusiastisch mit.

Marcus Schwarzrock, der U23-Bundestrainer, freut sich über die außerordentlich gute Vorbereitung: „Alle Mannschaften haben sehr konzentriert gearbeitet und die Trainingsplanung sehr gut umgesetzt. Die außerordentliche Motivation der jungen Ruder:innen war auch nach den langen Trainingswochen stets spürbar. Mit diesen jungen, motivierten und talentierten Sportler:innen und ihren Trainern zu arbeiten ist sehr inspirierend, in positiver Hinsicht sehr fordernd und macht eine Menge Spaß. Nach den Trainingslagern ging es für alle noch einmal für vier Tage ins verminderte Heimtraining, wo sich alle vor der Abreise zur Weltmeisterschaft nach Kanada noch einmal körperlich erholen und mentale Frische tanken konnten“.

Die hervorragende Vorbereitung lässt auf erfolgreiche Wettkämpfe bei der kommenden Weltmeisterschaft hoffen.