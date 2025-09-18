WM-Vorschau, Teil 1: Unsere Boote im Skullbereich und im Para-Rudern

Was kann Oliver Zeidler in Shanghai erreichen? Das ist die Frage, deren Beantwortung er und Vater Heino als Trainer selbst mit Spannung erwarten. Sein einjähriges Masterstudium in Lausanne beanspruchte den Olympiasieger zeitlich mehr, als er zunächst erwartet hatte. Er konnte kein Rennen fahren, mit Ausnahme der Henley-Regatta, bei der es in diesem Jahr nicht zum Einzug ins Finale reichte. „Ohne Vorbereitung war seine Performance wie erwartet: Ganz vorne geht dann nicht“, sagt Heino Zeidler. Seitdem habe Oliver aber gut trainiert, mit langen Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag in München, und einem dreiwöchigen Trainingslager zwischendurch. Heino Zeidlers Fazit: „Er ist nicht in der Form des letzten Jahres, aber gut drauf.“ Das Ziel für Shanghai ist den Voraussetzungen angepasst und damit keineswegs der vierte WM-Titel: „Wir wollen auf alle Fälle ins A-Finale.“ Zunächst einmal gelte es aber, schon den Vorlauf am Montag sehr ernst zu nehmen („Wir müssen beim ersten Schlag da sein“) und sich dann von Rennen zu Rennen zu steigern. „Für ein Halbfinale haben wir uns vorgenommen, dass Olli sein derzeitiges Leistungsvermögen voll abruft – und dann sehen wir, wofür es reicht.“

Zwei seiner stärksten WM-Konkurrenten standen mit ihm in Paris auf dem Siegersteg: der Olympia-Zweite Yauheni Zalaty (Unabhängige Neutrale Athleten), in diesem Jahr schon Europameister, und der Dritte Simon van Dorp (Niederlande). Dazu schob sich Logan Ullrich (Neuseeland), der bei seinem Luzern-Sieg Zalaty bezwang, ins Rampenlicht. Und den Griechen Stefanos Ntouskos, 2021 Olympiasieger in Tokyo, hat der Trainer als unberechenbar stets auf der Rechnung. „Die Gegnerschaft hat nach Olympia weitertrainiert. Wir werden sehen, wo wir uns da einordnen“, sagt Heino Zeidler. Er sei dem DRV dankbar, dass man mit nur einem Auftritt in dieser Saison (3. Platz bei der Langstrecke Dortmund) nominiert worden sei. „Dass ist nicht selbstverständlich, auch als Olympiasieger. Dieses Vertrauen wollen wir zurückzahlen.“