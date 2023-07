NRW gewinnt Länderpokal beim 54. Bundeswettbewerb

Zum Abschluss des 54. Bundeswettbewerbes in Brandenburg an der Havel ging es bei der Bundesregatta über 1.000 Meter um die letzten Medaillen. Die Rennen wurden nach den Ergebnissen bei der Langstrecke am Freitag gesetzt. Um 8:30 erfolgte der erste Start bei den Jungen-Einern der 13-jährigen. Direkt nach den Rennen konnten die erfolgreichen Boote am Siegersteg anlegen und sich die verdiente Medaille vor der Tribüne bei der Siegerehrung abholen. Die erste Medaille des Tages ging an Elay Kaminski von der Brandenburgischen Ruderjugend. Es folgten noch viele weitere glückliche Gesichter bei der Siegerehrung in den insgesamt 22 Bootsklassen. Die Startbedingungen waren bei den Windverhältnissen für die Sportlerinnen und Sportler nicht einfach, weshalb nach der Hälfte der Rennen die Strecke auf 500 Meter verkürzt wurde. Den Abschluss bildete der Jungen und Mädchen Doppelvierer mit Steuermann, der die 500 Meter Strecke der Bundesregatta ruderte. Alle Sportlerinnen und Sportler gaben ihr Bestes, um auf der einen Seite das eigene Rennen so erfolgreich wie möglich zu gestalten und auf der anderen Seite möglichst viele Punkte für die eigene Ruderjugend einzufahren. Die Zuschauer von der Tribüne trugen mit ihren lauten Anfeuerungsrufen ihren Teil zu den Ergebnissen bei und mobilisierten die letzten Kraftreserven bei den Teilnehmenden.