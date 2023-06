Sachsen-Anhalt gewinnt die Gesamtwertung der Langstrecke

Am Donnerstag machten sich die Mannschaften auf den Weg zum Beetzsee in Brandenburg zum 54. Bundeswettbewerb. Der Havel-Regatta-Verein und die Brandenburgische Ruderjugend empfingen die über 1.000 Teilnehmenden an der Regattastrecke bei sommerlichen Temperaturen. Nachdem die Hänger abgeladen, das Regattagelände erkundet und die Boote aufgeriggert waren nutzen einige direkt die Chance und gingen für eine Trainingseinheit aufs Wasser. Am Abend stand mit der Eröffnungsfeier das erste Highlight an. Die Tribüne war gut gefüllt und die Schlachtrufe hallten über den Beetzsee. Richtig laut wurde es, als die Fahnenträger mit den Flaggen der Bundesländer einliefen. Zum Schluss schwappte zum ersten Mal die Laola-Welle über die Tribüne, bevor es für die Teilnehmenden in die Unterkünfte ging, um Kräfte für die anstehenden Tage zu sammeln.

Am Freitagmorgen starteten die ersten Boote um 8:30 Uhr auf die 3.000 Meter Langstrecke. Es wurde um jede Sekunde gekämpft, um in der Abteilung zu gewinnen und sich für die Bundesregatta am Sonntag in eine möglichst gute Position zu bringen. Vor allem bei der Wende konnten einige Mannschaften Zeit rausholen und andere Boote in der Gesamtwertung hinter sich lassen. Auf den letzten Metern Richtung Ziel halfen die lauten Anfeuerungsrufe von der Tribüne dabei die letzten Kräfte zu mobilisieren.

Die Zeiten und Platzierungen erfuhren die Mannschaften wie beim Bundeswettbewerb üblich erst am Nachmittag bei der Siegerehrung. Auch am Freitag hallten die Schlachtrufe der Landesruderjugenden über den Regattaplatz. Jeder Sieg für die eigene Ruderjugend wurde lautstark bejubelt und die Sieger und Siegerinnen strahlten mit den Medaillen um die Wette.

Besonders häufig waren die Schlachtrufe aus Hamburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein Westfalen zu hören. In der Gesamtwertung schaffte konnte Hamburg mit 1926 Punkten einen deutlichen Vorsprung vor der Berliner Ruderjugend mit 1380 Punkten erreichen.

Zwischen Platz zwei und Platz drei lagen gerade einmal 93 Punkte. Den Tagessieg sicherte sich wie beim vergangenen Bundeswettbewerb in Bremen die Ruderjugend Sachsen-Anhalt mit 2223 Punkten vor der Ruderjugend NRW mit 2130 Punkten.

Morgen geht es für die Teilnehmenden um die nächsten Medaillen und Punkte beim Allgemeinen Sportwettbewerb, bevor am Sonntag der Abschluss mit der Bundesregatta ansteht.

Impressionen von der Langstrecke gibt es später in der Galerie oder auf dem Instagram Account der Deutschen Ruderjugend. Die Ergebnisse sind unter dem Artikel zu finden.