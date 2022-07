Coastal Rowing Lehrgang in Flensburg

Die Deutsche Ruderjugend bietet vom 15.08. bis zum 19.08.2022 einen Lehrgang Coastal Rowing in Flensburg an. Teilnehmen können alle, die bereits sicher Rudern können und nach Möglichkeit schon Coastal Rowing Erfahrung haben.

Neben einer Einführung in die Theorie, kommt Rudern in Coastal Booten und das Ausprobieren von verschiedenen Trainingsformen und -spielen nicht zu kurz. Während des Lehrgangs werden auch alle wichtigen Facetten der Trendsportart Beach Sprint erlebbar gemacht. Wer Interesse hat kann seine erlernten Fähigkeiten auch bei einer Coastal Regatta in Flensburg ausprobieren, die direkt im Anschluss an das Camp stattfindet.

Die Verpflegung und das Bootsmaterial werden komplett gestellt. Die Teilnehmenden zelten auf der Wiese des Rudervereins vor Ort und müssen hierfür ihr eigenes Zelt mitbringen. Die Fahrtkosten können bis zu einem Maximalbetrag von 60 € bezuschusst werden (0,20 ct/km mit dem Auto, Bahntickets 2. Klasse) und alle Teilnehmenden erhalten ein T-Shirt der DRJ.

Anreise: Montag, 15.08.2022 bis nachmittags

Abreise: Freitag, 19.08.2022 ab mittags

Unterkunft: eigenes Zelt (Wiese Ruderverein)

Teilnehmerbeitrag: 50 €

Altersklasse: 17 bis 18 Jahre (jünger nach Absprache)

Bei weiteren Fragen und zwecks Anmeldung meldet euch bitte unter info@ruderjugend.org.

Die Maßnahme wird aus Mitteln des BMFSFJ im Rahmen des Aufholpaketes gefördert.