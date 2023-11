1. Ruderkatamaranregatta Kap Zwenkau

War das ein Erlebnis! Am 1.7.2023 war es so weit: 16 Mannschaften versammelten sich zum ersten Mal auf dem Zwenkauer See zur Breitensportregatta auf den einmaligen und patentierten Ruderkatamaranen- 2 kraftschlüssig verbundene Rennvierer- ein wellenerprobtes stabiles Bootserlebnis für Anfänger, Freizeitsportler, Senioren und Gesundheitssportler!

Teilweise mit der gesamten Familie aus nah und fern angereist, konnten sich hier die Teams verschiedener Firmen, Institutionen, des Gesundheitssports, ja sogar ganze Familienteams und ehemalige Olympiateilnehmer bei bestem Ruderwetter auf den windgepeitschten Wellen gegenseitig anspornen und ausarbeiten. Die zahlreichen Zuschauer und Badegäste am Ufer staunten, wie auf 3 Bahnen jeweils 8-er Teams mit Steuerfrau/mann loslegten. Die Teilnehmer hatten schon im Training bemerkt, dass dieser Sport motorisch Höchstkonzentration abverlangt- kein Vergleich mit Paddeln oder Drachenbootrennen! Jeder Ruderschlag muss in Teamarbeit erfolgen, besser kann man ein Team nicht zusammenbringen! Natürlich erforderte das eine enorme Vorbereitung. Keiner wurde zugelassen, der nicht vorher mindestens einige Trainingseinheiten absolviert hatte. Eine starke Organisationsleistung von Trainer Manfred Heine und vielen freiwilligen Helfern!

Fazit

Alle kamen glücklich im Ziel an, Pokale für die Sieger in den 3 Kategorien Firma, Familie, Senioren/Gesundheitssportler wurden vergeben- alle Teilnehmer erhielten die einmalig vom mitruderndem Team Bäckerei Kleinert gefertigten „Ruderlerchen“- eine Leipziger Spezialität! Die Zuschauer und Sportler konnten schließlich am traditionellen Broilerstand vom Team Max&Moritz und kühlen Getränken den tollen Tag mit Fachsimpeln über erlernte Rudertechniken ausklingen lassen oder auch ein letztes Bad am Strand genießen. Alle sind sich einig: Dieser tolle Teamrudertag soll wiederkommen!

Die Planung für den "Kap" in 2024 läuft bereits.