120. DRV-Damenwanderfahrt Salzkammergut

Der Wolfgangsee ist ungefähr so groß wie der Mondsee, 10 km lang, und wenn man alle Buchten ausfährt, kommt man auf etwa 26 km. Die umliegenden Berge bieten vielfältige Möglichkeiten zu wandern oder zu klettern. Die Mittagspause kann man auf einem öffentlichen Stück Strand auf einer Landzunge gegenüber von St. Wolfgang verbringen. In diesem Jahr waren die Strände und Badestellen wegen der frühen Jahreszeit noch nicht sehr belegt, so dass die Boote am Rande eines Campingplatzes auf einer grünen Wiese sicher abgelegt werden konnten. Am zweiten Tag auf dem See frischte der Wind um die Mittagszeit so auf, dass beide Boote gegen den Wind und senkrecht zur Welle direkt das gegenüber liegende Ufer von St. Wolfgang ansteuerten, um auf dieser Seite möglichst lange im Windschatten sicher zurück nach St. Gilgen zu kommen.

Am Wolfgangsee gibt es sehr viel mehr Tourismus als am Mondsee und somit auch mehr Hotels und viele weitere Gästezimmer nicht nur in den drei Ortschaften entlang des Sees.

Das Bootshaus des Ruderclubs Wolfgangsee in St. Gilgen liegt an einem öffentlichen Strand. Der Steg wird daher gerne auch von Sonnenanbetern genutzt, die vor dem Anlegen der Boote mehrfach, aber höflich gebeten werden müssen, den Steg frei zu machen.