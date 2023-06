1930 Rollsitze werden sich in den nächsten vier Tagen auf dem Baldeneysee bewegen

Morgen geht es los - die Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften U17 und U23 finden bereits zum sechsten Mal in Essen auf dem Baldeneysee statt. 1268 Sportler aus 159 verschiedenen Vereinen wurden in 695 Booten gemeldet. Das heißt es werden sich in den nächsten vier Tagen 1930 Rollsitze auf dem Baldeneysee bewegen - Doppelstarts inkludiert.

Während der Meisterschaften werden nicht nur die Medaillengewinner:innen der verschiedenen Alters- und Bootsklassen ermittelt und gekürt, für einige Sportler:innen im Alter von 15 bis 22 Jahren stellt diese Veranstaltung den angestrebten Höhepunkt der Wettkampfsaison 2023 dar.

Für die Jahrgänge U23 und U19 geht es auch um die Nominierung zu den Weltmeisterschaften 2023 in Plovdiv und Paris. Die U23-Nationalmannschaft wird Ende Juli nach Bulgarien reisen, während die Nationalmannschaft der U19-Spotler:innen Anfang August die Olympiastrecke in Paris testen darf.

Die Ausrichtung der Meisterschaften wird vom Essener Ruder-Regattaverein e.V. durchgeführt. Andrè Ströttchen und sein Regattateam können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, allein die DJM richtet sein Team zum sechsten Mal aus.

Wer das Spektakel sehen möchte, kann sich auf der freizugänglichen Tribüne im Zielbereich ein Plätzchen sichern.

Für alle Daheimgebliebenen gibt es, wie immer, einen Livestream via Sportdeutschland.tv, über den man zunächst in einer „Light“ Version die Rennen verfolgen kann. Ab den Finaltagen wird die Anzahl der Kameras erhöht und es können die gewohnten Bilder der Strecke von zuhause verfolgt werden.

Livestreams für die verschiedenen Tage sind sowohl tagesaktuell auf unserer Startseite, als auch unter folgenden Links zu finden:

Donnerstag ab 08:45 Uhr

Freitag ab 08:45 Uhr

Samstag ab 08:45 Uhr

Sonntag ab 08:45 Uhr

Das folgende Video stimmt bereits jetzt auf die Regatta ein.