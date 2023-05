2. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2023 und 545. Hamburger Ruder-Regatta im Wasserpark Dove-Elbe, Hamburg-Allermöhe 02. - 04. Juni 2023

02.-04. Juni 2023 treffen im Wasserpark Dove-Elbe mehr als 1.000 Ruderinnen und Ruderer zur Internationalen Junioren-Regatta des Deutschen Ruderverbandes zusammen.

Die U17 und U19 Ruderinnen und Ruderer gehen in über 90 verschiedenen Boots-, Alters- und Gewichtsklassen an den Start. Vom Einer bis zum Achter, von 15 bis 18 Jahre und von den Leichtgewichten bis zur offenen Gewichtsklasse. Insgesamt werden mehr als 1500 Boote an den beiden Regattatagen über die 1.500 m und 2.000 m Renndistanz auf der Regattastrecke rudern. Auch Ruderinnen und Ruderer aus Dänemark werden an der Regatta teilnehmen. „Es ist eine großartige Gelegenheit, unseren Rudersport in der Active City Hamburg hautnah live vom Ufer der Regattastrecke in Allermöhe zu erleben. Gleichzeitig werden die Rennen auf einer großen Videowand am Zielturm live übertragen“ so Andreas Döpper, Vorsitzender des AAC/NRB Landesruderverbandes Hamburg.

Die Top U19 Ruderer und Ruderinnen aus ganz Deutschland fahren die Rangliste unter den Augen vom U19-Bundestrainer aus. Hamburg ist die letzte große Regatta vor den diesjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Essen, wo sie in ihrer Altersklasse vom 22. bis 25. Juni um den Deutschen Meister Titel und die Nominierung zur Junioren WM in Paris kämpfen.

