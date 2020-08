Die Europameisterschaften der A-Nationalmannschaft vom 09.-11. Oktober 2020 in Poznań (Polen) finden statt. Das gab der Weltruderverband FISA am Samstag bekannt.

Die FISA, die Stadt Poznan sowie das Organisationskommittee haben sich in den vergangenen Wochen intensiv beraten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie die internationalen Titelkämpfe unter Einhaltung der Vorgaben der WHO und der FISA austragen können.

Neben der für den 5./6. September geplanten U23-Heim-EM in Duisburg ist die A-EM die zweite internationale Regatta, die in dieser Saison stattfinden kann.

"Ich freue mich, dass die Verantwortlichen nun grünes Licht für die EM geben konnten. Insbesondere für unsere Athletinnen und Athleten ist es in diesem schwierigen Jahr wichtig, noch einmal internationale Wettkampfluft zu schnuppern und sich mit der Konkurrenz zu vergleichen", so der der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel. Das sieht auch Hannes Ocik, Schlagmann des Deutschland-Achters, so. "Nach Wochen und Monaten, in denen wir ins Blaue trainiert haben, sind die Erleichterung und Vorfreude riesig. Jetzt gibt das Training wieder einen richtigen Sinn. Man hat innerhalb der Trainingsgruppe sofort einen gewissen Motivationsschub gespürt."

