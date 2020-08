Coastal Rowing ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. International zeigt die Kurve steil nach oben, schon 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris soll die Sportart erstmals olympisch werden. Eine Entscheidung darüber soll voraussichtlich Ende dieses Jahres getroffen werden.

Der Deutsche Ruderverband hat deshalb einen Antrag für das DOSB-Projekt TrainerInSportdeutschland mit dem Thema „Coastal Rowing – Trainerentwicklung in einer neuen Sportart“ gestellt - mit Erfolg.

Das Projekt sieht vor, Coastall Rowing – zunächst im norddeutschen Raum – bekannter zu machen und Trainer dafür zu gewinnen und fortzubilden. Mit dem ehemaligen erfolgreichen Leichtgewichtsruderer Lars Wichert konnte der Verband einen Sportler gewinnen, der selbst zweifacher Vizeweltmeister im Coastal Rowing ist und daher viele Tipps geben kann. Auf einer kleinen Coastal Rowing Tour wird Lars mit ein paar Coastal Booten durch Norddeutschland touren und interessierten Vereinen die Sportart in Theorie und Praxis an einem Tag näherbringen. Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, sollen dabei auch Lehrvideos für eine Plattform erstellt werden.

Auftakt in Aurich und Flensburg

Zum Auftakt der Tour wird Lars in Aurich (12.09.2020) und Flensburg (13.09.2020) Halt machen. Weitere Stationen sind in Stralsund (27.09.2020) und Lübeck/Niendorf (03.10.2020, finale Terminbestätigung steht noch aus) geplant.

Teilnahme:

Eingeladen sind alle, die die Sportart aus der Trainerperspektive kennenlernen möchten. Auch Coastal Rowing Interessierte, die dieses Format immer schon einmal ausprobieren wollten, können teilnehmen. Die Boote für das Projekt werden von FastSports gemietet.

Ablauf:

Treffen / Begrüßung / Vorstellen

Umziehen / Bootsbesetzungen

Theorie - Vermittlung der Ruderbewegung / „Spezielles“ beim Coastal

Dialog über die Vorzüge des Coastal Rowings (Gesundheitssport, Wanderfahrten, Regatten…)

Praxis - ab aufs Wasser (Wellen reiten, Kurven rudern…)

Mittagspause

Videoauswertung, sofern die Möglichkeit zum Filmen besteht

Mannschafts-/Bootswechsel - technische Verbesserungen

Snacktime

Beachsprints

Abschluss / Fazit

DRV-Trainerlizenz:

Für die Verlängerung der Lizenzen von Trainer/-innen der ersten bis dritten Lizenzstufe werden 10 LE anerkannt.

Anmeldung:

Interessierte Trainerinnen und Trainer, Ruderinnen und Ruderer können sich bis drei Tage vor den genannten Terminen per Mail (wichert.lars@googlemail.com) anmelden. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Bitte wartet daher die Anmeldebestätigung ab.