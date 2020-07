Die Euro Masters Regatta 2020 wird je nach Meldeaufkommen vom 15. bzw. 16. bis 18. Oktober 2020 auf der Olympia-Regattastrecke in München-Oberschleißheim ausgetragen. Dazu gibt es jetzt hier aktualisierte Informationen zum verfügbaren Bootsverleih.

Regatta München entwickelt ein Hygienekonzept, das die behördlichen Corona-Auflagen reflektiert. Je nach aktueller Corona-Lage wird erst mit der Startverlosung festgelegt, wie die einzelnen Rennen mit dem gebührenden Abstand auf die Renntage verteilt werden können. Das erschwert die Buchung der Leihboote, aber Regatta München stellt sich der Herausforderung.

„Wegen Corona ist die Regattasaison 2020 buchstäblich ins Wasser gefallen. Doch jetzt laufen unsere Vorbereitungen für die Euro Masters Regatta 2020 auf Hochtouren. Der Bootsverleih ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept, unserer treuen Masters-Gemeinde angepasst an die neue Corona-Realität wieder ein unvergessliches Event zu bieten“, so Oliver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender von Regatta München e.V.

Vom 24. August bis 2. September 2020, 18 Uhr, können Crews für ihre Rennen im Einer, Zweier und Doppelzweier, Vierer und Doppelvierer sowie im Achter melden. Mietanfragen für Boote sollten direkt über das Meldeportal entsprechend eingehen, die Kosten betragen pro Rennen und Rollsitz 30 Euro, für zusätzliche Trainingseinheiten schlägt derselbe Preis zu Buche.

Details zur Meldung und zum Bootsverleih werden fortlaufend im Netz ergänzt unter https://www.regatta.de/. Bei allen Fragen zum Bootsverleih hilft das Team der Ruderwerkstatt gerne: Euromasters2020@ruderwerkstatt.de