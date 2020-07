Jubel in Hamburg – die FISA hat am heutigen Dienstag bekanntgegeben, dass die World Rowing Indoor Championships 2022 auf dem Ruder-Ergometer von DRV-Partner Concept2 in der Hansestadt stattfinden werden. „Das sind tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch an den Ausrichter, dem AAC/NRB Hamburg (Landesruderverband) und alle Beteiligten. Die Mühen wurden belohnt“, freut sich der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel und ergänzt: „Indoor-Rowing erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Ein Heimspiel einer solch hochkarätigen internationalen Veranstaltung hatten wir schon lange nicht mehr. Das wird sicher großartig.“

In den vergangenen Monaten haben Katharina von Kodolitsch (Ressortvorsitzende Vereinsservice und Verbandsentwicklung) und Björn Schulze-Gülich (Alster Ergo-Cup) zusammen mit dem LRV Hamburg das Konzept ausgearbeitet und pünktlich zum Bewerbungsschluss am 30. Mai bei der FISA eingereicht. Mit Erfolg – am Ende konnte man sich gegen namhafte Konkurrenz aus Lima (PER), Kairo (EGY), Prag (CZE) und London (GB) durchsetzen. „Wir freuen uns riesig über den Zuschlag. Wir haben sehr viel Zeit und Energie in die Bewerbungsphase gesteckt, das hat sich nun ausgezahlt. Der ganze Prozess hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht es darum, alle mitzunehmen und die kommenden 1,5 Jahre effektiv für die Vorbereitung zu nutzen“, erklärt von Kodolitsch, die vor allem die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Sportamt Hamburg hervorheben möchte. „Das hat wirklich alles super geklappt. Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen haben wir alle nötigen Unterlagen fristgerecht einreichen können.“

Das Konzept sieht unter anderem vor, bestehende Veranstaltungen in die WRICH 2022 zu integrieren. Welche Events das sind und wie das Wettkampfwochenende final aussehen soll, wird nun im Detail erarbeitet.

edel-optics.de Arena als Austragungsort

Austragungsort der internationalen Titelkämpfe am 26. und 27. Februar 2022 ist die edel-optics.de Arena in Hamburg-Wilhelmsburg. Die barrierefreie Veranstaltungshalle war unter anderem 2018 Schauplatz der Rollstuhlbasketball-WM.