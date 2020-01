Wir bedanken uns bei Julia Lier!

Mit ihrem Erfolg in einem hoch spannenden Rennen im Frauen-Doppelvierer in Rio 2016 krönte Julia Lier (Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle) ihre sportliche Karriere mit einer olympischen Goldmedaille. Die Leistungen wurden in etlichen Sonderausgaben deutscher Magazine beschrieben und emotional dargelegt.

Julia war in ihren aktiven Jahren eine äußerst harte Arbeiterin, die stetig ihren Weg verfolgt hat. Im Nachgang der Olympischen Spiele legte sie aufgrund ihrer Ausbildung eine längere Pause ein. Für deutsche Spitzensportler gilt es nach wie vor, Leistungssport und berufliche Karriere parallel voranzutreiben. Ihre Ausbildung konnte sie zwischenzeitlich erfolgreich beenden.

Ihr Wiedereinstieg war in der Folge leider durch verletzungsbedingte Rückschläge gekennzeichnet. Im Bundesstützpunkt Berlin und im heimischen Umfeld von Halle konnte sich die 28-Jährige sportlich wie auch organisatorisch bestens vorbereiten. Julia Lier hatte aus sportlicher Sicht gute Chancen, Mitglied der Olympiamannschaft 2020 zu werden.

Sportdirektor Mario Woldt: "Wir bedauern ihre für uns spontane Entscheidung vom 8. Januar und dass im Vorfeld kein Gespräch zu ihren Bedenken und Ambitionen in den letzten Monaten möglich war. Dank gilt an dieser Stelle auch der Sportfördergruppe der Bundeswehr, welche sie über lange Jahre unterstützt hat."