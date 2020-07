Die Welt des Para Kanu/ Para Rudern - den Einstieg schaffen und Talente entdecken

Ihr wolltet schon immer mehr über die Sportarten Para Kanu und Para Rudern erfahren, dann sollte ihr Euch dieses Online-Seminar nicht entgehen lassen.

Der BRSNW Talentscout Lina Neumair veranstaltet zusammen mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) und dem Deutschen Kanuverband (DKV) ein Online-Seminar. Das Seminar ist in drei Blöcke unterteilt, an den ersten beiden Terminen werdet ihr einen Einblick in die Sportarten bekommen. Bei dem letzten Termin des Seminars stehen die Gemeinsamkeiten der beiden Sportarten und die Talentsichtung- und Förderung im Mittelpunkt.

Euch stehen Trainer und Athleten an allen drei Terminen für Fragen zur Verfügung.

Für Fragen steht Euch der DRV und der BRSNW Talentscout zur Verfügung.

Moritz Gabriel

Mail: moritz.gabriel@rudern.de

Lina Neumair

Mail: neumair@brsnw.de

Tel: 0203-7174-170

Mobil: 0160-97264102