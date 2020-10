„Endlich wieder Regatta“, prägte die Motivation der Ruderer und bestimmte die gute Stimmung Aller am Elfrather See in Krefeld. Der heftige Regen am Samstag und Wind am Sonntag tat dem keinen Abbruch. Ebenso wenig die Einhaltung der Vorgaben zum Schutz gegen Corona.

Der Mut aller Beteiligten, voran der Regattaverein Niederrhein mit den führenden Vereinen Krefeld und Uerdingen unter der Führung von Regattaleiter Christoph Lüke, sich den behördlichen Auflagen zu stellen und diese mit Unterstützung der Stadt Krefeld umzusetzen, wurde belohnt. Ruderer und Zuschauer hielten sich ohne jedwede Diskussion an die Auflagen.

Auch die Ruderjugend des NW RV wurde für ihren Mut belohnt, am Landeswettbewerb der Kinder festzuhalten. Zusammen mit der traditionellen Kinderregatta führte dies zu einem Zeitplan, der die ersten Rennen kurz nach Sonnenaufgang sah.

Von allen Teilnehmern wurde der neue Bootsplatz auf der gegenüberliegenden Seite des Elfrather See gelobt, der wesentlich zur Entspannung der räumlichen Situation beigetragen, aber auch erst die Einhaltung der Coronauflagen ermöglicht hat.

Der Wind am Sonntag führte zwischenzeitlich zu Verspätungen von mehr als 45 Minuten. Regattaleitung, -helfer, Schiedsrichter, kommunikativ unterstützt vom Regattasprecher Boris Orlowski, schafften es, die Regatta fast pünktlich zu Ende zu bringen. Dem Ehrungsteam vom NW RV gelang es nicht nur die Medaillen zu überreichen, sondern in den knappen Zeitfenstern die Athleten von der begehrten Fotowand loszueisen. Die Fotostrecken von Detlev Seyb geben ein beredtes Bild des Regattageschehens.

Sportliche Höhepunkte waren sicherlich zum einen der Auftritt von Alexandra Föster, RC Meschede, die gerade erst Vizeeuropameisterin im U23 Fraueneiner wurde und die in ihrem letzten U19 Jahr sowohl den Juniorinnentitel im Einer gewann wie in der Seniorinnenklasse dominierte.

Sensationelle Meldefelder bei den Großbooten

Die Großbootfelder hatten sensationelle Meldefelder. Im Männerachter mussten Vorläufe ausgetragen werden. Den Förderturmpokal im Hauptrennen gewann der Crefelder RV vor RV Münster und Bessel Minden. Den Frauenachter gewann der Neusser RV vor dem Crefelder RC und der Kettwiger RG. Der Juniorachter ging an RV Münster.

Im Doppelvierer gewann der Kölner RV beide Rennen, die Männer gegen die Hürther RF und RTHC Bayer Leverkusen, die Frauen siegten über den Vorjahressieger Neusser RV und Crefelder RC und schafften es, den nicht ganz so leichten Lorenpokal in die Luft zu stemmen.

Unter dem fast schon traditionellen Steigerlied als Schlusspunkt wurde der Peter-Velten-Pokal an den erfolgreichsten Verein, dem RV Münster, überreicht, der in diesem Jahr in beiden Junioren-Jahrgangsklassen überzeugen konnte. Dirk Bensmann und Thorsten Kortmann waren sichtlich stolz, wiesen aber auch auf die Arbeit Ihrer Nachwuchstrainer Benedict Göller und Marion Elias Acosta Dominguez hin. Zweiter in der Gesamtwertung wurde der Crefelder RC vor dem Köln 77.

Der RV Münster gewann die Jugendwertung vor dem Essener RRV und gemeinsam auf dem 3. Platz landeten die Mülheimer RRG und der Crefelder RC.

Der NW RV hat mit der vor Jahren begonnenen Erneuerung und kontinuierlich fortgesetzten Überarbeitung der Landesmeisterschaften auch in Coronazeiten einen bundesweiten Akzent setzen können. Nicht nur die nächsten Pokale sind schon in Arbeit, sondern auch weitere Ideen.

Gratulation an alle Sieger und Platzierte, Herzlichen Dank an alle, die den Landeswettbewerb und Landesmeisterschaften mit ihrer Arbeit und Engagement 2020 möglich machten.