Der Landesrudertag des Landesruderverbands Baden-Württemberg findet am 20. Februar 2021 im SpOrt in Stuttgart unter coronakonformen Rahmenbedingungen statt. Damit wird der im März 2020 wegen des Lockdowns ausgefallene Landesrudertag nachgeholt. Interims-Vorsitzender Peter Wolfering wünscht sich eine rege Beteiligung durch die Verbandsvereine, da zukunftsweisende Entscheidungen anstehen.

In der Mitgliederversammlung findet die Wahl des Vorstandes, insbesondere die Neuwahl des/der Vorsitzenden statt. Ebenfalls wird über die Neufassung der Satzung abgestimmt. Eine Verschlankung des Vorstandes, die Einrichtung eines Expertengremiums und die Option der Durchführung der Verbands-Versammlung online weisen auf eine zukunftsgerichtete Ausrichtung des Landesruderverbandes hin.

Ende November 2020 fand ein erstes Treffen zum Thema "Leistungssportkonzept im LRVBW" statt. Auf Grund der aktuellen Gegebenheiten handelte es sich um ein crica 90-minütiges Onlinetreffen, an dem neben sieben Vorstandsmitgliedern auch Vertreter aus 14 Vereinen teilnahmen. Inhalt des Meetings war die Herangehensweise an das sehr komplexe Thema und die Frage, wie man die Vereine so viel wie möglich einbindet. Beschlossen wurde als erster Schritt eine Ist-Aufnahme in Form eines Fragebogens, der zeitnah an die Vereine versendet wird. Dort werden positive und negative Aspekte der Vereine und des LRVBW abgefragt werden. Nach Rücklauf und Sichtung der Ergebnisse wird es in gleicher Runde einen weiteren Termin geben, bei dem die Ergebnisse vorgestellt werden und die weitere Vorgehensweise abgestimmt wird.

Die Einladung mit der Tagesordnung zum Landesrudertag in Stuttgart erfolgt fristgerecht mit den Tätigkeitsberichten der Ressortleiter für das gesamte Jahr 2020. Die Berichte zur Wahlperiode 2018-2020 wurden bereits im Frühjahr 2020 verschickt und im Verbandsmagazin RUDERBLATT veröffentlicht. Die Neufassung der Satzung und die Berichte (außer Vorsitzender und Finanzen) werden über die Homepage des Landesruderverbandes zugänglich sein.