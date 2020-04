Im Herbst hat Max Planer seinen Podcast „GAMECHANGER - Mindset eines Weltmeisters“ gestartet. Aktuell nutzt er die Zeit in der Corona-Quarantäne, um in seinem Podcast auch mit spannenden Gästen zu sprechen. „Ich habe von jungen Athleten und Athletinnen viel positives Feedback bekommen. Aber ich habe auch festgestellt, die jetzige Situation ist für niemanden leicht.“ Besonders über die jüngere Sportlergeneration mache sich Max Gedanken: „Ich will helfen, sie zu motivieren, gerade jetzt weiter sportlich fit zu bleiben und den Spaß am Sport nicht zu verlieren. Auch wenn wir alle gerade noch nicht ins Boot dürfen und die Wettkämpfe gestrichen wurden.“

Deshalb hat Max sich entschlossen, online via „Zoom“ Vorträge für Vereine und Schulklassen anzubieten, in denen er über seinen Werdegang als Leistungssportler berichtet und motivierende Worte an die Sportler richten will. „Ich will meiner Vorbildrolle gerecht werden und dem Rudersport ähnlich wie mit meinem Podcast etwas zurück geben. Über solche Live-Vorträge möchte ich die Interaktion verstärken und mich auch den Fragen der jungen Athleten und Athletinnen stellen.“

Die Vorträge sind kostenfrei. Interessierte Vereine oder Schulen können sich ganz einfach via Instagram an Max wenden, oder über seine E-Mail Adresse info@maxplaner.de.

Mehr Informationen und seinen Podcast findet ihr unter www.maxplaner.de.