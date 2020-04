Auch New Wave, Ausrüster des Deutschen Ruderverbandes, will in Zeiten der Corona-Pandemie seinen Beitrag leisten und hat mit der Produktion von eigenen Mund-Nasenmasken begonnen. Die Masken werden aus antibakteriell ausgerüstetem Material hergestellt, sind aber KEIN Medizinprodukt und NICHT nach FFP2 oder FFP3 zertifiziert.

Nachfolgend die Eigenschaften im Überblick:

100% Made in Germany - von der Faser bis zum Fertigteil

Perfekte Passform

Vermindert das Risiko einer Schmierinfektion

Vermindert die Tröpfchenverteilung beim Sprechen, Husten und Niesen

Antibakterielle Hightechfaser

Wiederverwendbar & waschbar (60° - max. 95°)

Verschiedene Farben & Designs

Größenauswahl: S / M / L

Um die eigenen Mitarbeiter sowie die Athleten zu schützen, hat auch der DRV Masken bestellt, die in der kommenden Woche geliefert und verteilt werden sollen. „Auch wir wollen das Risiko einer Infektion unserer Mitarbeiter und Sportler reduzieren und mit den waschbaren Masken einen kleinen Beitrag leisten“, so Sportdirektor Mario Woldt.

Wer sich ebenfalls eine Maske anschaffen möchte, kann dies direkt bei New Wave tun.

Zudem hat sich der rbb bei New Wave umgeschaut und die Produktion der Masken begleitet. Hier geht's zum Beitrag (ab Minute 5:50).