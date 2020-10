Am vergangenen Samstag (24.10.2020) wurden die Preisträger des Bayerischen Sportpreises aus dem Jahre 2020 gekürt. In diesem Jahr wurden - in insgesamt sieben Kategorien - Sportler geehrt, die für herausragende Verdienste und beispielhafte Initiativen im Bereich Sport stehen. Mit Oliver Zeidler konnte auch ein Ruderer die Auszeichnung erhalten. Der 24-jährige Zeidler wurde von der Jury in der Kategorie - "Botschafter des bayerischen Sports" für besondere Sympathieträger aus dem Bereich des Sports in Bayern - ausgezeichnet. Neben ihm wurde die Snowboarderin Ramona Hofmeister in derselben Kategorie benannt. Die Preise wurden am Samstag vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann verliehen. Aufgrund der derzeitigen Lage fand die Gala unter Ausschluss von Publikum statt.

Bemerkenswerte Karriere

Zum Glück - für den Rudersport - fokussiert Zeidler seit 2016 seine Sportkarriere auf das Rudern. Der ehemalige Schwimmer kann in seiner „neuen“ Sportart bereits diverse Erfolge verzeichnen. Seine noch junge Karriere krönte der Vorzeigeathlet im Jahr 2019 mit dem Welt- und Europameistertitel. "Wir freuen uns, dass mit Oliver Zeidler ein Ruderer als Preisträger benannt wurde“, so der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel und ergänzt: „Sein Engagement und sein Einsatz in den letzten Jahren ist bemerkenswert und er hat sich diesen Preis redlich verdient."

Weitere Auszeichnungen

Neben Oliver Zeidler wurden auch folgende Sportler in diversen Kategorien mit dem Bayerischen Sportpreis ausgezeichnet: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, Para-Schwimmer Josia Topf, Triathletin Anne Haug, Skispringerin Katharina Althaus sowie die Snowboarderinnen Ramona Hofmeister, Selina Jörg und Carolin Langenhorst.

Der Sonderpreis für beispielhaftes Engagement zur Bewältigung der Corona-Pandemie ging in diesem Jahr unter anderem an die Initiative #Wekickcorona von den beiden FC Bayern Fußballern Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Bisher konnten fünf Millionen Euro an Spendengeldern für karitative Zwecke gesammelt werden.

Alle Preisträger findet ihr auf der offiziellen Homepage des Bayerischen Sportpreises.