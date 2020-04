Zum hauptamtlichen Team des DRV war Patrick Amrhein 2011 gestoßen und hat als Marketing-Referent maßgeblich den Aufbau der aktuellen Außendarstellung des Verbands gestaltet. Dazu gehörte die professionelle Betreuung der eingeworbenen Verbandspartner, die gemeinsame Vermarktung mit den Kaderathleten sowie die ansprechenden Fotoshootings für die Ruder-Nationalmannschaft, das Auftreten des DRV auf Regatten und Veranstaltungen, aber auch z.B. die Einführung des heute schon fast üblichen Video-Webstreamings. 2016 hat er federführend die Übernahme der RBL durch den Verband verantwortet und damit einen erheblichen Anteil zum Fortbestand der Liga geleistet.

„Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt in meiner persönlichen Lebensplanung zu wagen“, so der 33-Jährige. „Der DRV hat mir viele Möglichkeiten geboten und ich habe viel aus meinen Projekten lernen können. In meiner neuen Aufgabe werde ich noch breiter aufgestellt sein und Gesamtverantwortung für einen Kommunikationsbereich außerhalb des organisierten Sports übernehmen können.“

„Wir verlieren mit Patrick Amrhein einen wertvollen Mitarbeiter. Für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit danken wir ihm besonders und verabschieden ihn mit den besten Wünschen in seinen nächsten Karriereschritt“, so der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel. „Wir freuen uns, dass wir als Ruderer weiterhin in Kontakt stehen werden.“